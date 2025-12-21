РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:17, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Али Алиев назначен главным тренером ФК «Жеңіс»

    Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев назначен главным тренером столичного футбольного клуба «Жеңіс», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Али Алиев
    Фото: instagram/jenisfk.kz

    Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, контракт с 45-летним специалистом заключен сроком на один год.

    В ФК «Жеңіс» отметили опыт нового главного тренера, его тактическую подготовку и амбиции, подчеркнув, что команда рассчитывает на успешные выступления и прогресс под его руководством. В клубе также выразили уверенность, что совместная работа позволит добиться поставленных задач и порадовать болельщиков результатами в новом сезоне.

    — Мы готовы покорять новые испытания вместе с нашим тренером и радовать болельщиков яркими победами! — пишется в посте.

    Али Алиев уже ранее возглавлял ФК «Жеңіс». В 2025 году он работал главным тренером национальной сборной Казахстана, но после поражения от Бельгии, подал в отставку.

    Теги:
    Спорт Футбол Назначения Астана
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают