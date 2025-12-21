Али Алиев назначен главным тренером ФК «Жеңіс»

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, контракт с 45-летним специалистом заключен сроком на один год.

В ФК «Жеңіс» отметили опыт нового главного тренера, его тактическую подготовку и амбиции, подчеркнув, что команда рассчитывает на успешные выступления и прогресс под его руководством. В клубе также выразили уверенность, что совместная работа позволит добиться поставленных задач и порадовать болельщиков результатами в новом сезоне.

— Мы готовы покорять новые испытания вместе с нашим тренером и радовать болельщиков яркими победами! — пишется в посте.

Али Алиев уже ранее возглавлял ФК «Жеңіс». В 2025 году он работал главным тренером национальной сборной Казахстана, но после поражения от Бельгии, подал в отставку.