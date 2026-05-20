    Назначен глава управления строительства Алматы

    Руководителем управления строительства города Алматы назначен Нурбол Нурсагатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Нурбол Нурсагатов родился 29 сентября 1981 года в Восточно-Казахстанской области.

    В 2003 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2005 году — Казахский автомобильно-дорожный университет имени Л. Б. Гончарова по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов».

    Трудовую деятельность начал в 2003 году.

    В разные годы работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК, управлении государственного архитектурно-строительного контроля акимата Астаны.

    С 2008 по 2011 годы был заместителем руководителя управления строительства акимата города Астаны.

    С 2011 по 2012 годы занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    С 2014 по 2019 годы возглавлял управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области, управление строительства города Алматы и столичное управление охраны окружающей среды.

    С 2020 по 2022 годы был акимом столичных районов Байконыр и Алматы. 

    С июля по октябрь 2022 года был заместителем акима области Абай.

    С 2022 по 2024 год являлся акимом Семея.

    Напомним, ранее в Кызылординской области назначили руководителей двух вновь созданных управлений.

    Камшат Абдирайым
    Автор