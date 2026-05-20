Назначен глава управления строительства Алматы

Нурбол Нурсагатов родился 29 сентября 1981 года в Восточно-Казахстанской области.

В 2003 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2005 году — Казахский автомобильно-дорожный университет имени Л. Б. Гончарова по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов».

Трудовую деятельность начал в 2003 году.

В разные годы работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК, управлении государственного архитектурно-строительного контроля акимата Астаны.

С 2008 по 2011 годы был заместителем руководителя управления строительства акимата города Астаны.

С 2011 по 2012 годы занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2014 по 2019 годы возглавлял управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области, управление строительства города Алматы и столичное управление охраны окружающей среды.

С 2020 по 2022 годы был акимом столичных районов Байконыр и Алматы.

С июля по октябрь 2022 года был заместителем акима области Абай.

С 2022 по 2024 год являлся акимом Семея.

