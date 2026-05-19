Назначены руководители двух вновь созданных управлений в Кызылординской области

На совещании под председательством акима Кызылординской области Мурата Ергешбаева были представлены новые руководители ряда структур, передает корреспондент агентства Kazinform.

Назначены руководители двух вновь созданных управлений. Руководство областным управлением туризма принял Ермеков Динмухамед Жандарбекулы.

Динмухамед Жандарбекулы родился в 1992 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальностям «юриспруденция» и «финансы». Доктор делового администрирования Швейцарской бизнес-школы. В разные годы работал на ответственных должностях в министерствах по инвестициям и развитию, национальной экономики, оборонной и аэрокосмической промышленности, в канцелярии Премьер-Министра, в Администрации Президента.

В 2023-2025 годах был заместителем акима города Кызылорды, руководителем областного управления по делам религии.

С 2025 года по настоящее время работал на должности заместителя руководителя аппарата акима области.

Сегодня начало работать также областное управление по защите прав детей, на должность руководителя назначен Бакиров Ерлан Амирханулы.

Ерлан Амирханулы родился в 1984 году в городе Кызылорде. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция», учился в университете «Болашак» по специальностям «экономика» и «строительство».

В разные годы работал руководителем отдела кадровой работы аппарата акима Кызылординской области, заместителем руководителя областного Управления по мобилизационной подготовке, заместителем акима Жалагашского района.

С 2021 года по сегодняшний день работал заместителем руководителя аппарата акима Кызылординской области.

На совещании также был представлен новый руководитель следственного департамента Агентства по финансовому мониторингу РК Кенесары Багбанулы.