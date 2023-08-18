️Найдено тело третьего шахтера, погибшего на шахте «Казахстанская»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Найдено тело третьего горняка в шахте «Казахстанская». В настоящий момент идет опознание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «АрселорМиттал Темиртау».



«Найдено тело третьего шахтера. В настоящий момент идет опознание. Коллеги погибшего, весь коллектив компании глубоко скорбят, выражают искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего товарища. Компания оказывает всестороннюю поддержку семьям погибших шахтеров», - говорится в сообщении.

Помощь включает в себя:

- покрытие затрат, связанных с погребением;

- единовременная выплата семье в размере десяти годовых зарплат погибших работников; ежемесячная страховая выплата на каждого ребенка до исполнения 18 лет (до 23 лет, если ребенок будет являться студентом);

- оплата получения первого образования с дневной формой обучения и всех сопутствующих расходов для детей в возрасте до исполнения 23 лет;

- приобретение жилья для тех, у кого его нет, или единовременная компенсация за него;

- оплата ремонта имеющегося жилья;

- покрытие определенной части ипотечных платежей;

- содействие в трудоустройстве жен и детей на предприятиях компании;

- ежегодные путевки в санатории и детские лагеря для жен и детей.

Напомним, 17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена сегодня утром. На 8:15 утра на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Сейчас начались мероприятия по его выдаче.

Судьба двух горняков пока остается неизвестной. Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

По состоянию на 18 августа в лечебных учреждениях находится 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Между тем Генеральный секретарь Казахстанской Конфедерации Труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.