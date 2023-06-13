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Найдено тело пропавшего тракториста в области Абай

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Июня 2023, 15:23
Найдено тело пропавшего тракториста в области Абай Кадр из видео/Департамен полиции области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские области Абай в 50 км от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Архипова Сергея Николаевича без внешних признаков насильственной смерти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Тело мужчины обнаружили с помощью служебной собаки, которая, работая в составе кинологического расчета областного департамента, подала сигнал и проследовала по пути следования мужчины от места обнаружения трактора до лесополосы.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В соответствии с частью 1 статьи 201 уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Ранее сообщалось, что тракторист Сергей Архипов помогал в тушении пожара в области Абай и пропал. Его поиски продолжались более двух суток. Его трактор нашли в зоне пожара в области Абай.


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