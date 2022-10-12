12 Октября 2022, 14:22

Найденное в реке Аксу тело не принадлежит студенту из Индии - ДЧС

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В результате заключения медицинской экспертизы установлено, что тело не принадлежит утонувшему в реке Аксу гражданину Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Найденное тело передали сотрудникам полиции для установления личности.

10 октября в 13:15 в ходе непрерывных поисковых работ в 1,5 км ниже северной стороны села Ханарык от реки Аксу спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружили тело одного человека.

«При проверке установлено, что найденный на правом берегу реки труп из-за долгого нахождения в воде не удалось опознать. Была проведена экспертиза. Согласно заключению экспертизы выяснилось, что труп принадлежит женщине», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В поиске участвовали 12 спасателей и 2 лодки. Тело искали в течение 3 месяцев. Из-за повышения уровня воды сильное течение реки мешало поисково-спасательным работам. Кроме того, спасатели не могли спуститься к воде из-за крутизны гор на берегу реки. Глубина реки достигает 14 метров, а водолазы ныряют на глубину 11 метров и проводят поисковые работы.

Ранее сообщалось, что 26 июня в 20:10 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступила информация о том, что 2 студента, 2001 года рождения, в 16:49 упали в воду и утонули при невыясненных обстоятельствах в реке Аксу, в 5 км от села Ханарык Толебийского района. Группа из 21 студента приехала из Шымкента. Все они граждане Индии, обучающиеся в Южно-Казахстанской медицинской академии.