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Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Июня 2023, 12:37
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Хочу поделиться с вами еще одной новостью, которая поднимет дух нашего народа. Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном. Это знаковое событие в духовной жизни нашей страны. Марал ишан был широко известен в народе. Он был верным соратником Кенесары хана, занимающего особое место в нашей истории. В течение двух столетий этот Коран передавался из рук в руки и в конечном счете был вывезен за границу. Благодаря помощи неравнодушных людей, меценатов мы вернули его в Казахстан. В Коране имеются оттиски печатей Марала ишана и Кенесары хана. Реликвия прошла тщательную и всестороннюю экспертизу отечественных и зарубежных ученых. Полученные результаты подтверждают принадлежность Корана Маралу ишану и факт его передачи Кенесары хану», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава государства, любая цивилизованная страна с особым трепетом относится к своему историческому наследию, которое всячески оберегается и выставляется в музеях, других специальных учреждениях.

«Мы также должны почитать и бережно хранить наследие предков. В ближайшее время этот Коран будет передан Духовному управлению мусульман Казахстана. Эта реликвия – наше общенациональное достояние. Необходимо, чтобы столь ценный духовный артефакт был в священном для нашего народа месте. Поэтому считаю, что Коран должен находиться в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи. В свое время наш народ в возвращении Тайказана увидел доброе предзнаменование. И спустя непродолжительный период Казахстан стал независимым государством. Думаю, что возвращение в страну Корана, который был у Кенесары хана, также будет добрым знаком. Давайте все вместе пожелаем, чтобы это событие стало началом новой эпохи в истории Казахстана», - сказал Президент РК.


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