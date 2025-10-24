Наводнения в Южном Судане: около 335 тысяч человек покинули свои дома
Сильные дожди в Южном Судане и наводнения, вызванные разливом реки Нил, негативно повлияли на жизнь тысяч людей. Сотни тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Управление по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций ООН (ОCHA) сообщило, что в июле интенсивные дожди привели к наводнениям в шести штатах страны. Наводнения затронули 26 округов в шести штатах. Штаты Джонглей и Юнити оказались в числе наиболее пострадавших регионов, около 335 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Также наводнения затронули 61 школу, более 22 тысяч детей и 700 учителей пострадали от этой ситуации.
В стране, где были прерваны медицинские и образовательные услуги, рост числа заболеваний, связанных с водой, и отсутствие продовольственной безопасности усугубили существующий гуманитарный кризис.
Представительство Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УКГВ) в Южном Судане заявило, что наводнение в этом году было более сильным, чем в прошлом году. В случае продолжения наводнения более 1 миллиона человек могут пострадать, а 400 тысяч человек могут быть вынуждены покинуть свои дома.
ООН и гуманитарные организации, несмотря на трудности с доступом и сокращение финансирования, пытаются доставить жизненно важную помощь, но имеющихся ресурсов недостаточно.
Последовательные наводнения последних лет все больше усугубляют уязвимость Южного Судана перед изменением климата. В 2020, 2021 и 2022 годах страна столкнулась с аналогичными бедствиями, от которых пострадали миллионы человек.
Эксперты предупреждают, что в случае объединения наводнения этого года с уже существующей продовольственной нестабильностью, внутренними конфликтами и эпидемиями, страна может оказаться на грани критической гуманитарной катастрофы.
Отмечается, что учреждения ООН и гуманитарные партнеры продолжают оказывать помощь на местах, однако существуют опасения, что в ближайшие недели ситуация может еще более ухудшиться.
