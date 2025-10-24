Наводнения в Южном Судане: около 335 тысяч человек покинули свои дома

Управление по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций ООН (ОCHA) сообщило, что в июле интенсивные дожди привели к наводнениям в шести штатах страны. Наводнения затронули 26 округов в шести штатах. Штаты Джонглей и Юнити оказались в числе наиболее пострадавших регионов, около 335 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Также наводнения затронули 61 школу, более 22 тысяч детей и 700 учителей пострадали от этой ситуации.

В стране, где были прерваны медицинские и образовательные услуги, рост числа заболеваний, связанных с водой, и отсутствие продовольственной безопасности усугубили существующий гуманитарный кризис.

Представительство Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УКГВ) в Южном Судане заявило, что наводнение в этом году было более сильным, чем в прошлом году. В случае продолжения наводнения более 1 миллиона человек могут пострадать, а 400 тысяч человек могут быть вынуждены покинуть свои дома.

ООН и гуманитарные организации, несмотря на трудности с доступом и сокращение финансирования, пытаются доставить жизненно важную помощь, но имеющихся ресурсов недостаточно.

Последовательные наводнения последних лет все больше усугубляют уязвимость Южного Судана перед изменением климата. В 2020, 2021 и 2022 годах страна столкнулась с аналогичными бедствиями, от которых пострадали миллионы человек.

Эксперты предупреждают, что в случае объединения наводнения этого года с уже существующей продовольственной нестабильностью, внутренними конфликтами и эпидемиями, страна может оказаться на грани критической гуманитарной катастрофы.

Отмечается, что учреждения ООН и гуманитарные партнеры продолжают оказывать помощь на местах, однако существуют опасения, что в ближайшие недели ситуация может еще более ухудшиться.

