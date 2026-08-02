Наводнения в Индии унесли жизни 90 человек в двух штатах

Число жертв наводнений в северо-восточном индийском штате Ассам достигло 82 человек, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным газеты Hindustan Times со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Ассам (ASDMA), последствия наводнений затронули свыше 200 тысяч жителей.

Главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма отметил, что ситуация постепенно улучшается и некоторые пострадавшие уже начали возвращаться в свои дома. Он подчеркнул, что восстановительные и реабилитационные работы остаются приоритетом для правительства.

Сарма также сообщил, что правительство сосредоточено на оказании экстренной помощи и выплате компенсаций, а также на восстановлении средств к существованию, ремонте школ и воссоздании поврежденной инфраструктуры.

Тем временем в южном индийском штате Керала из-за продолжающихся несколько дней проливных дождей также произошли масштабные наводнения. По информации India Today, погибли восемь человек, еще восемь числятся пропавшими без вести, продолжаются поисково-спасательные операции.

Стихийное бедствие вынудило тысячи жителей покинуть свои дома, а в 12 районах штата был объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Власти Кералы заявили, что семьям погибших, а также тем, кто потерял жилье и источники дохода, будет оказана необходимая помощь.

Муссонные дожди, ежегодно приходящие в страны Южной Азии с июня по сентябрь, регулярно становятся причиной масштабных наводнений и других стихийных бедствий, особенно в Индии и Пакистане.

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Ранее сообщалось, что что все экстренные службы продолжают работу в районах, пострадавших от беспрецедентного паводка, вызванного сильными ливнями в соседних холмистых районах и обильными осадками. Число погибших в результате сильных дождей в северо-восточном индийском штате Ассам возросло до 47 человек.