Наводнения станут частым явлением – британские ученые

Британские ученые предупреждают, что природные аномалии теперь будут происходить все чаще из-за изменения климата. Только за последние полгода десяти штормов обрушились на Королевство, вызвав значительные разрушения и наводнения в различных регионах страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Туманным Альбионом Великобританию называют из-за постоянных дождей. Некоторым регионам к регулярным наводнениям не привыкать, но ситуация ухудшается. Глобальное потепление приводит к более непредсказуемым и экстремальным погодным явлениям. За последние полгода порядка десяти штормов обрушились на Королевство, вызвав значительные разрушения. Только на этой неделе за «Кэтлин» последовал шторм «Пьеррик», пришедший с берегов Франции. Сильные дожди идут в то время, когда страна насквозь пропитана влагой, а реки и почвы не в состоянии принимать больше воды.

— Мягкие, теплые зимы, более сильные ливни и штормы, которые обрушиваются на нас неделю за неделей — все это примеры последствий изменения климата. Это должно стать напоминанием о необходимости адаптации наших городов и инфраструктуры к более опасному климату. Это лишь малая толика тех огромных затрат, которые мы понесем в предстоящие годы, если нам не удастся достаточно быстро снизить выбросы, — говорит профессор гидрологии университета Рединг Ханна Клок.

Около 6 миллионов объектов недвижимости подвергались риску затопления в Англии в прошлые 2 года. Ожидается, что это число увеличится, поскольку ухудшение климата приводит к более частым ливням. Только в январе этого года наводнения по всей Великобритании нанесли ущерб почти двум тысячам домам. Обширные территории страны были затоплены мутными паводковыми водами, сельскохозяйственные культуры сгнили, а железнодорожные пути и дороги пришли в негодность. Самое страшное — гибнут люди.

— Мы должны действовать на опережение, а это означает создание целевой группы по противодействию наводнениям. Она объединит местные власти, жителей, сообщества и группы реагирования на чрезвычайные ситуации и разработает план до начала осеннего сезона наводнений, для определения точек риска, — говорит лидер оппозиционной лейбористской партии Кир Стармер.

Министров предупредили о том, что они будут «наказаны» избирателями так как анализ показал, что средства защиты от наводнений по всей Англии находятся в критическом состоянии, в результате чего тысячи домов и предприятий стали более уязвимыми к штормам. На востоке Англии почти каждый 11–й объект, а это более 850 зданий, признаны инспекторами Агентства по охране окружающей среды «плохи» или «очень плохим».

— Великобритании необходимо подготовить и адаптировать свою важнейшую национальную инфраструктуру. Изменение климата представляет угрозу для жизни наиболее уязвимых слоев населения, таких как пожилые люди, дети, семьи с низким доходом и граждане со слабым здоровьем, — говорит бывший председатель Агентства по охране окружающей среды Великобритании Эмма Говард Бойд.

Государственный департамент охраны окружающей среды заявил, что более 60 000 средств защиты от наводнений соответствуют требуемым условиям, а 2400 — нет. Представители департамента отметили, что будут приняты меры по смягчению последствий, такие как усиление проверок.

— Наводнение оказывает разрушительное воздействие на общины по всей стране. Мы инвестировали 5,2 миллиарда фунтов стерлингов в средства защиты от наводнений — это рекордная сумма, намного больше, чем мы когда-либо вкладывали. В будущем инвестиции способствуют защите более 300 000 домов, — говорит премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В отчете Национального контрольного управления говорится, что количество дополнительных домов, подлежащих защите от наводнений, в Англии сократилось почти вдвое из-за инфляции, влияющей на объем вложенных денег. Ученые говорят, что изменение климата затронет каждого из нас. Однако мы можем попытаться смягчить последствия.

— Большая часть наших мер по ликвидации последствий наводнений связана с землепользованием. Восстановление торфяников и лесов на возвышенностях может поглотить колоссальные объемы воды, в то время как отвод низменных земель для разлива рек может снизить угрозу наводнений ниже по течению, — считает почетный профессор университета UCL Билл Макгуайр.

Британские ученые также работают над объединением искусственного интеллекта и климатических данных, чтобы создать инструмент предупреждения о затоплении прибрежных районов. Для его разработки исследователи планируют анализировать новые и существующие данные наблюдений земли, чтобы лучше понять, как такие процессы, как ветры, приливы, береговая защита и волны, взаимодействуют в прибрежной зоне.