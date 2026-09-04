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    Наводнение в Индии: 17,5 тысячи человек эвакуировали из опасных зон

    В индийском штате Уттар-Прадеш из-за масштабных паводков, затронувших 26 районов, эвакуировали 17,5 тыс. человек, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu

    Наводнение в Индии: 17,5 тысячи человек эвакуировали из опасных зон
    Фото: Anadolu

    Об этом сообщили власти штата, опубликовав данные о последствиях стихийного бедствия.

    По их информации, паводки затронули 26 районов, при этом 17,5 тыс. жителей были эвакуированы из опасных зон.

    Сообщений о погибших в результате наводнений к настоящему времени не поступало.

    Напомним, 26 августа внезапные наводнения вызвали оползни вблизи границы между Непалом и Китаем. Поток воды, льда, грязи и камней прошел по долинам и населенным пунктам, разрушая дома, дороги, мосты и другую инфраструктуру.

    Ранее сообщалось, что наводнение в Непале оставило десятки тысяч детей без доступа к безопасной воде и санитарии. По данным ЮНИСЕФ, более 22 тысяч малышей сегодня нуждаются в срочной поддержке, чтобы избежать вспышек инфекционных заболеваний.

    Местные органы власти Индия Эвакуация Мировые новости Паводки
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор