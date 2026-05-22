Наводнение и шторм оставили без электричества жителей Нью-Йорка

Жители штата Нью-Джерси и Нью-Йорк остались без света после наводнения и шторма, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı .

Американские СМИ сообщают, что сильные ливни привели к наводнению в районах Бруклин и Куинс в Нью-Йорке.

В некоторых районах из-за сильного шторма упавшие деревья повредили автомобили, а водители, оказавшиеся в ловушке в своих автомобилях из-за наводнения, пытались выбраться самостоятельно.

В Нью-Джерси без электричества остались более 10 тыс. человек.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил в соцсетях, что городская канализационная система не справляется с объемом осадков. Он также отметил, что встретился с пострадавшими от наводнения семьями.

Ранее сообщалось, что 50 млн человек находятся в зоне риска торнадо в центральной части США.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu Ajansı.