50 млн человек находятся в зоне риска торнадо в центральной части США

Разрушительная серия сильных штормов на Великих равнинах центральной части США достигла пика, сопровождаясь мощными торнадо, крупным градом, опасными ветрами и внезапными наводнениями, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

Центр прогнозирования штормов объявил редкий для региона уровень опасности — 4 из 5, указывающий на возможность сильных гроз от центрального Канзаса до северо-западной части Миссури и юго-западной части Небраски. Такой высокий уровень угрозы объявляется лишь примерно 14 дней в году.

Жители от Оклахомы до Айовы, включая города Канзас-Сити, Омаха, Линкольн и Де-Мойн, были предупреждены об угрозах торнадо.

Около 50 млн человек в центральной части США находятся в зоне разрушительных гроз. Сообщения о пострадавших не поступало, сообщает ABC News.

Угроза в центральных штатах возникла после разрушительных штормов в воскресенье, в результате которых было зафиксировано около 20 торнадо, град и порывы ветра со скоростью более 70 миль в час (112,6 км/ч) в районах от Небраски, Канзаса и Южной Дакоты до северо-западной Айовы, пишет WSVN.

Проливные дожди также повышают угрозу внезапных наводнений. Предупреждения действуют на территории от юго-востока Небраски до восточного Канзаса, а также в западной и центральной частях штата Миссури, где риск наводнений оценивается в 3 из 4 баллов.

Во вторник на территории от Техаса до Вермонта будет действовать второй из пяти уровней риска сильных штормов.

Ранее сообщалось, что мировые климатологи прогнозируют аномальную жару в июне.