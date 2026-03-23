Наурыз на полном приводе: как в Астане прошла «Битва кочевников»

Наурыз в этом году получил необычное звучание: рев моторов на трассе со снегом и грязью, скорость и азарт. Праздничная площадка превратилась в трассу для трофи-гонок «4×4 Битва кочевников», где участники испытывали себя и свои автомобили в условиях бездорожья. Гонки в формате off-road.

Главным событием дня стали заезды внедорожников. На трассе протяженностью 1 км — грязь, ямы, резкие подъемы и спуски. Участникам необходимо было за один час пройти как можно больше кругов. Здесь решали все — скорость, маневренность и умение «читать» трассу. Всего на старт вышло около 50 автомобилей в разных категориях: стандарт, спорт, экстрим, а также отдельные классы для ATV и SSV. В каждом заезде одновременно участвовали до 15 машин.

На этом кадре участник под номером 200 на автомобиле марки УАЗ буквально завис на горке. При попытке сдать назад машина чуть не перевернулась, но чудом осталась на горе, пилоту и штурману пришлось прекратить гонку.

— Наша гонка называется «4×4 Битва кочевников», чтобы собрать людей не только на традиционные гуляния с юртами и Наурыз коже, но и в таком необычном формате. Здесь люди приезжают показать себя, испытать автомобиль, пообщаться и отдохнуть от обыденной жизни, — говорит помощник организатора гонок Дархан Калибай.

Несмотря на соревновательный дух, сами участники признаются: главная награда — это эмоции. Один из гонщиков, Ринат Омаров, после финиша едва скрывал усталость и радость:

— Трасса очень хорошая, все отлично организовано. Мы проехали 12 кругов — как будто из бани вышел. Очень эмоционально, очень классно. Я финишировал первым, но если честно, мне уже не важны награды, я получил эмоции, — поделился он.

Призовой фонд, как отмечают организаторы, полностью соответствует духу соревнований — это не деньги, а полезные для off-road вещи: лопаты, тросы, сенд-траки, дефляторы.

Отдельного внимания заслуживает история Миланы Седых — одной из немногих женщин в этой сфере.

— Я с 15 лет в автосообществах. Сначала это был Audi Club Astana, потом оказалась на чемпионате Казахстана по трофи-рейдам и так втянулась. Сейчас я не просто организатор, но и сама участвую в гонках, в том числе в дерби. Единственная девушка в этом мире автоспорта. Честно, в восторге и счастлива, что хобби превратилось в профессию. Я работаю в автосервисе, крашу автомобили. Поэтому все что с ними связано, особенно с гонками — это и есть моя жизнь. И мне очень нравятся люди, которые меня окружают. Здесь собираются люди разного возраста, достатка, профессий. Но нас объединяет любовь к этому делу и к таким мероприятиям, — рассказала Милана Седых.

Среди зрителей гонок — представители старшего поколения, которые приходят не только посмотреть, но и прочувствовать атмосферу. 72-летний Алпамыс Имашев признался, что следит за такими соревнованиями не первый год:

— Такие мероприятия нужны, адреналин вырабатывается у молодых людей. У меня сын здесь, друзья. Я уже третий раз как зритель смотрю эти гонки, все очень нравится. Хотел бы призвать своих ровесников быть активными, не сидеть дома, а приходить и заряжаться энергией молодежи, энергией праздника, тем более Наурыз — весенний праздник обновления, — поделился пенсионер.

Пока на трассе кипела борьба, зрители тоже не оставались в стороне. Для них организаторы подготовили отдельные активности.

Одной из самых популярных зон стал танкодром — здесь дети и взрослые могли прокатиться на мини-танках, созданных вручную.

Владелец клуба военно-тактических игр Антон Басалов рассказал о том, как создавал мини-танки:

— Мы занимаемся изготовлением танков уже три года. Начинали с моделей Т-34, сейчас делаем более современные. На таких мероприятиях они всегда пользуются спросом — и у детей, и у взрослых. Люди приходят за эмоциями, и мы рады быть частью этого праздника.

Не меньший интерес вызвала и зона с лошадьми. Жители столицы могли вспомнить навыки верховой езды или попробовать это впервые.





— Последний раз я садился на лошадь 10 лет назад. Сегодня снова попробовал — чувства непередаваемые. Я вырос в ауле, и это часть нашей жизни. Хочу пожелать казахстанцам не забывать свои корни, чаще возвращаться к этому. Наурыз — это обновление. Пусть в каждом доме будет счастье, а в стране — мир, порядок и уважение к законам, — признался участник праздника Орынбасар Егемтаев.

Пока одни боролись за секунды на трассе, другие наслаждались атмосферой: пробовали национальные угощения, участвовали в конкурсах и просто проводили время вместе, поздравляя друг друга с праздником и оказывая поддержку и внимание участникам гонок.

Так, Наурыз в Астане показал, что традиции могут гармонично сочетаться с современными форматами отдыха. И даже в шуме моторов остается главное — праздник обновления, единства и живой энергии.

