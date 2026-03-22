В Атырау масштабно отпраздновали Наурыз мейрамы

Здесь можно было попробовать национальные блюда, познакомиться с ремесленниками, продукцией отечественных предпринимателей и погрузиться в атмосферу настоящего праздника.

Глава региона Серик Шапкенов обошел юрты, поздравил жителей с Наурыз мейрамы и пожелал всем счастья, мира и благополучия. Праздничная площадка оживала под звуки казахских народных мелодий, а традиционные игры создавали неповторимую атмосферу весеннего торжества.

Фото: акимат Атырауской области

Праздник стартовал с театрализованной программы «Қош келдің, әз-Наурыз», которая затем переросла в масштабное мюзикл-шоу, удивившее зрителей яркими костюмами артистов и постановкой.

В своей поздравительной речи Серик Шапкенов подчеркнул:

— Наурыз — это не только праздник обновления и возрождения, но и день благополучия, единства, согласия и сплоченности. С древних времен казахский народ воспринимал этот день как начало изобилия и согласия. Считается, что каждое искреннее пожелание, сказанное в этот день, принесёт благополучие и достаток. Эта вера передается из поколения в поколение. Поздравляю вас с Наурыз мейрамы.

Неотъемлемой частью праздника стали национальные игры. Спортсмены региона с азартом соревновались в «қазақ күресі», «қой көтеру», «бұқа тартыс», «алыптар айқасы», «асық ату» и других традиционных состязаниях, а победители получили денежные призы.

Мероприятие продолжилось концертной программой звезд казахстанской эстрады и местных артистов. Особое впечатление произвел танцевальный номер с участием 500 юных атырауцев, выступивших под музыку знаменитого казахстанского коллектива «Алатау серілері». А хедлайнером праздника стал Адилет Жаугашар.