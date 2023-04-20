Наука и бизнес: Казахстан стремится довести объём инновационной продукции до 2,5 трлн тенге к 2025 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На первом заседании Национального совета по науке и технологиям в апреле текущего года Глава государства поручил бизнесу наладить самое тесное сотрудничество с научным сообществом. Внедрение научных разработок в бизнес и производство может помочь решать экономические проблемы страны намного эффективнее. О том, на каком этапе находится развитие инноваций в Казахстане и какие барьеры еще предстоит преодолеть рассказал директор Центра развития инновационной экосистемы Национального агентства по развитию инноваций АО «QazInnovations» Мадияр Абилов в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

– Мадияр Мауленулы, как в нашей стране сегодня помогают развитию инноваций ?

– На сегодняшний день в Казахстане существует ряд инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, крупных предприятий, инноваторов, начинающих предпринимателей. Эти меры поддержки осуществляют различные государственные органы, институты развития, национальные компании и холдинги. Инноваторам оказывается поддержка через разные программы и инициативы. Например, одним из инструментов является создание инновационных центров. Сейчас в стране их несколько, в том числе Astana Hub и TechGarden. Они предоставляют предпринимателям и стартапам помощь в развитии и коммерциализации своих идей.

Для стимулирования финансирования проектов на посевных стадиях создан венчурный фонд раннего финансирования Tumar Venture Fund в рамках проекта «Стимулирование продуктивных инноваций», реализуемого совместно со Всемирным банком. В целом, в Казахстане значительно упрощена процедура регистрации бизнеса, что способствует развитию предпринимательской деятельности и стимулирует появление новых инновационных проектов.

– В каких секторах наша страна преуспевает в области инноваций?

– Казахстан активно развивает инновационные проекты в различных отраслях экономики, таких как энергетика, аграрный сектор, медицина, ИКТ, космические технологии, транспорт и логистика. В последние годы бурно развивается отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – цифровизация и всё, что связано с IT-решениями и искусственным интеллектом.

Так, в рамках конкурса по выдаче инновационных грантов «QazInnovations» за 2022 год было зарегистрировано 146 заявок, из них сразу 92 по ИКТ, которые включали элементы индустрии. В целом, объясняется это тем, что отрасль ИКТ быстро масштабируемая, её легче коммерциализировать по сравнению с проектами из других отраслей. Она не требует проведения множества клинических или доклинических исследований, как это делается, например, в медицине. Не требуется также в этой области и публикация научных работ в зарубежных аккредитованных журналах и получение патентов.

Фото: tribune.kz

В целом, наша страна активно развивает инновационную экономику и вкладывает значительные ресурсы в развитие научно-технического потенциала. С учетом мировых трендов и отечественных компетенций в конце прошлого года на Совете по технологической политике при Премьер-министре РК были утверждены следующие приоритетные направления развития экономики: MedTech, AgriTech и GreenTech. То есть государство будет приоритетно поддерживать проекты и в целом стимулировать наращивание критической массы проектов именно в данных сферах.

– Приведите примеры инновационных продуктов, внедренных в Казахстане недавно?

– Если говорить на примере выдачи инновационных грантов на коммерциализацию технологий от «QazInnovations», то можно отметить следующие проекты: для ТОО «Alina Group» приобретена инновационная технология и оборудование по производству мраморного наполнителя для завода сухих строительных смесей и лакокрасочной продукции в Актобе. В ТОО «Стекло-Сервис» проведена модернизация производственного комплекса по промышленной переработке стекла с использованием инновационных технологий в сфере обработки. На предприятии ТОО «Казэлектромаш» организовано новое инновационное производство кабелей из сшитого полиэтилена с улучшенными техническими характеристиками для отраслей (энергетика, ГМК, нефтегаз, стройиндустрия) вместо кабеля с бумажной изоляцией.

Эти примеры демонстрируют, что Казахстан активно развивается в области инноваций и технологий. А внедрение новых продуктов и услуг помогает улучшать качество жизни граждан страны.

– Насколько инновационная экосистема Казахстана сопоставима с экосистемами других стран региона или мира?

– Инновационная экосистема Казахстана относительно молодая, но стремительно развивающаяся. Она представляет собой сложную систему взаимодействующих элементов: правительственные органы, бизнес-сообщество, инвесторы, стартапы, академические институты и технологические инкубаторы. По сравнению с другими странами региона, такими как Россия, Китай, Корея, Япония и Сингапур, экосистема Казахстана находится на более ранней стадии развития.

Однако Правительство Казахстана активно разрабатывает и внедряет меры, направленные на поддержку инновационной деятельности, в том числе налоговые льготы, гранты для стартапов и программы поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, Казахстан активно привлекает иностранные инвестиции и технологии, особенно в области информационных технологий и цифровой экономики. В целом, Казахстан продолжает делать значительные усилия для того, чтобы привлечь внимание и инвестиции из развитых стран, и становится всё более привлекательной точкой входа для инновационных стартапов и технологических инвесторов.

Фото: cnipmmr.ro

– Какие проблемы ещё предстоит решить для того, чтобы добиться полного развития инновационной экономики?

– Несмотря на то, что в Казахстане есть программы финансирования инновационных проектов, недостаток средств все ещё существует. Это затрудняет развитие инновационных проектов. Для того, чтобы ускорить процессы внедрения инноваций, необходимо обеспечить налоговые преференции бизнес-ангелам.

К примеру, из опыта России: убытки от вложений в неудачные проекты бизнес-ангелу компенсируются возмещением НДФЛ от успешного стартапа. Предполагается, что данная мера снизит угрозы для бизнес-ангелов, благодаря чему они станут больше инвестировать в наиболее рискованные, и в то же самое время наиболее инновационные предприятия.

И, пожалуй, самое главное – это низкий уровень критической массы проектов. В результате это дает ограниченное присутствие стартапов, низкий потенциал для «выходов» и слабое развитие фондового рынка, ограниченность масштабируемости за счет маленького населения, нехватку грамотных специалистов в области венчурного финансирования и отток талантов.

Фото: vuzopedia.ru

Кроме того, существует нехватка квалифицированных кадров в области инноваций. В целом, в Казахстане культура инноваций пока ещё в начале своего развития. Распространение инновационных идей и внедрение новых технологий пока двигается медленно. Не все ещё полностью осознают важность внедрения новых разработок и инноваций.

– Что нужно сделать для того, чтобы стимулировать сотрудничество частного сектора с научными кругами для разработки и внедрения инноваций?

– Коммерциализация технологий и стимулирование инноваций весьма важное и своевременное явление для отечественной науки. Процесс передачи научных разработок в промышленность уже имеет широкую поддержку в мире, однако в Казахстане такой механизм пока только налаживается. Для того, чтобы достичь создания высокотехнологичной инновации, необходимо соблюдать формулу инновации. Она выглядит следующим образом: инноватор, который может генерировать идеи + ученый, для создания научно-технологической инновации (может быть в одном лице) + экономист для того, чтобы коммерциализировать разработку, то есть выйти на рынок. Только при соблюдении этой формулы можно стимулировать создание инноваций в стране.

Помимо этого, для набора критической массы инноваций необходимо, чтобы инноваторы или учёные могли разрабатывать и воплощать свои идеи в готовый прототип. Для этого надо создавать лаборатории прототипирования, так называемые FabLab на базе вузов. Кроме того, желательно предусмотреть в программах вузов курс по инновациям, который будет включать в себя обучение техническому аудиту, маркетингу, защите интеллектуальной собственности, трансферту технологий, акселерации и так далее. Все эти предложения «QazInnovations» активно продвигает среди научного сообщества и в бизнес среде.

Фото: phonoteka.org

В целом, «QazInnovations» – это национальный инновационный экосистемный фонд Казахстана, который занимается стимулированием инноваций в различных секторах экономики. Фонд работает с частным сектором и научными кругами на нескольких уровнях: финансирование инновационных проектов, которые имеют потенциал для коммерциализации и развития национальной экономики; консультации и экспертиза, которые помогают улучшить качество проектов и повысить их шансы на успех; содействие в коммерциализации с предоставлением доступа к инвесторам, рынкам и партнерам.

– Какие цели ставит перед собой «QazInnovations» в стимулировании инноваций в стране, и как, по Вашему мнению, будет развиваться инновационная экосистема Казахстана в ближайшие годы?

– Миссия «QazInnovations» – аналитическое, методологическое и операционное сопровождение развития национальной инновационной экосистемы. К 2031 году мы хотим стать ключевым институтом развития – так называемым think tank, обеспечивающим независимую оценку национальной инновационной экосистемы в качестве Инновационной обсерватории.

Нацагентством будет обеспечиваться стимулирование инновационной деятельности в рамках инструментов, предусмотренных в Предпринимательском кодексе Республики Казахстан. При этом, процедуры и формат их предоставления будут пересмотрены с учётом повышения эффективности, целесообразности и приведения в соответствие с международной практикой, к примеру, развитие бизнес-инкубаторов, центров прототипирования, центров технологических компетенций и др.

Фото: e-vid.ru

Одна из стратегических целей «QazInnovations» – повышение инновационного и технологического потенциала страны. В рамках данного направления поставлены такие задачи, как предоставление инновационных грантов; доведение доли инновационно-активных предприятий до 25% к 2030 году и доведение объема инновационной продукции до 2,5 трлн тенге к 2025 году. Ожидается, что в результате реализации цели достижение доли инновационной продукции составит 5% от ВВП к 2030 году. «QazInnovations» как единственный национальный институт в области инновационного развития страны прилагает все усилия чтобы эти параметры были достигнуты.

– Спасибо за интервью!