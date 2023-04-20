Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Наука и бизнес: Казахстан стремится довести объём инновационной продукции до 2,5 трлн тенге к 2025 году

Автор:  
Рабига Нурбай
20 Апреля 2023, 11:00
Наука и бизнес: Казахстан стремится довести объём инновационной продукции до 2,5 трлн тенге к 2025 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На первом заседании Национального совета по науке и технологиям в апреле текущего года Глава государства поручил бизнесу наладить самое тесное сотрудничество с научным сообществом. Внедрение научных разработок в бизнес и производство может помочь решать экономические проблемы страны намного эффективнее. О том, на каком этапе находится развитие инноваций в Казахстане и какие барьеры еще предстоит преодолеть рассказал директор Центра развития инновационной экосистемы Национального агентства по развитию инноваций АО «QazInnovations» Мадияр Абилов в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Мадияр Мауленулы, как в нашей стране сегодня помогают развитию инноваций ?

– На сегодняшний день в Казахстане существует ряд инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, крупных предприятий, инноваторов, начинающих предпринимателей. Эти меры поддержки осуществляют различные государственные органы, институты развития, национальные компании и холдинги. Инноваторам оказывается поддержка через разные программы и инициативы. Например, одним из инструментов является создание инновационных центров. Сейчас в стране их несколько, в том числе Astana Hub и TechGarden. Они предоставляют предпринимателям и стартапам помощь в развитии и коммерциализации своих идей.

photo

Для стимулирования финансирования проектов на посевных стадиях создан венчурный фонд раннего финансирования Tumar Venture Fund в рамках проекта «Стимулирование продуктивных инноваций», реализуемого совместно со Всемирным банком. В целом, в Казахстане значительно упрощена процедура регистрации бизнеса, что способствует развитию предпринимательской деятельности и стимулирует появление новых инновационных проектов.

В каких секторах наша страна преуспевает в области инноваций?

– Казахстан активно развивает инновационные проекты в различных отраслях экономики, таких как энергетика, аграрный сектор, медицина, ИКТ, космические технологии, транспорт и логистика. В последние годы бурно развивается отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – цифровизация и всё, что связано с IT-решениями и искусственным интеллектом.

Так, в рамках конкурса по выдаче инновационных грантов «QazInnovations» за 2022 год было зарегистрировано 146 заявок, из них сразу 92 по ИКТ, которые включали элементы индустрии. В целом, объясняется это тем, что отрасль ИКТ быстро масштабируемая, её легче коммерциализировать по сравнению с проектами из других отраслей. Она не требует проведения множества клинических или доклинических исследований, как это делается, например, в медицине. Не требуется также в этой области и публикация научных работ в зарубежных аккредитованных журналах и получение патентов.

photoФото: tribune.kz

В целом, наша страна активно развивает инновационную экономику и вкладывает значительные ресурсы в развитие научно-технического потенциала. С учетом мировых трендов и отечественных компетенций в конце прошлого года на Совете по технологической политике при Премьер-министре РК были утверждены следующие приоритетные направления развития экономики: MedTech, AgriTech и GreenTech. То есть государство будет приоритетно поддерживать проекты и в целом стимулировать наращивание критической массы проектов именно в данных сферах.

Приведите примеры инновационных продуктов, внедренных в Казахстане недавно?

– Если говорить на примере выдачи инновационных грантов на коммерциализацию технологий от «QazInnovations», то можно отметить следующие проекты: для ТОО «Alina Group» приобретена инновационная технология и оборудование по производству мраморного наполнителя для завода сухих строительных смесей и лакокрасочной продукции в Актобе. В ТОО «Стекло-Сервис» проведена модернизация производственного комплекса по промышленной переработке стекла с использованием инновационных технологий в сфере обработки. На предприятии ТОО «Казэлектромаш» организовано новое инновационное производство кабелей из сшитого полиэтилена с улучшенными техническими характеристиками для отраслей (энергетика, ГМК, нефтегаз, стройиндустрия) вместо кабеля с бумажной изоляцией.

photo

Эти примеры демонстрируют, что Казахстан активно развивается в области инноваций и технологий. А внедрение новых продуктов и услуг помогает улучшать качество жизни граждан страны.

Насколько инновационная экосистема Казахстана сопоставима с экосистемами других стран региона или мира?

– Инновационная экосистема Казахстана относительно молодая, но стремительно развивающаяся. Она представляет собой сложную систему взаимодействующих элементов: правительственные органы, бизнес-сообщество, инвесторы, стартапы, академические институты и технологические инкубаторы. По сравнению с другими странами региона, такими как Россия, Китай, Корея, Япония и Сингапур, экосистема Казахстана находится на более ранней стадии развития.

Однако Правительство Казахстана активно разрабатывает и внедряет меры, направленные на поддержку инновационной деятельности, в том числе налоговые льготы, гранты для стартапов и программы поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, Казахстан активно привлекает иностранные инвестиции и технологии, особенно в области информационных технологий и цифровой экономики. В целом, Казахстан продолжает делать значительные усилия для того, чтобы привлечь внимание и инвестиции из развитых стран, и становится всё более привлекательной точкой входа для инновационных стартапов и технологических инвесторов.

photoФото: cnipmmr.ro

Какие проблемы ещё предстоит решить для того, чтобы добиться полного развития инновационной экономики?

– Несмотря на то, что в Казахстане есть программы финансирования инновационных проектов, недостаток средств все ещё существует. Это затрудняет развитие инновационных проектов. Для того, чтобы ускорить процессы внедрения инноваций, необходимо обеспечить налоговые преференции бизнес-ангелам.

К примеру, из опыта России: убытки от вложений в неудачные проекты бизнес-ангелу компенсируются возмещением НДФЛ от успешного стартапа. Предполагается, что данная мера снизит угрозы для бизнес-ангелов, благодаря чему они станут больше инвестировать в наиболее рискованные, и в то же самое время наиболее инновационные предприятия.

И, пожалуй, самое главное – это низкий уровень критической массы проектов. В результате это дает ограниченное присутствие стартапов, низкий потенциал для «выходов» и слабое развитие фондового рынка, ограниченность масштабируемости за счет маленького населения, нехватку грамотных специалистов в области венчурного финансирования и отток талантов.

photo
Фото: vuzopedia.ru

Кроме того, существует нехватка квалифицированных кадров в области инноваций. В целом, в Казахстане культура инноваций пока ещё в начале своего развития. Распространение инновационных идей и внедрение новых технологий пока двигается медленно. Не все ещё полностью осознают важность внедрения новых разработок и инноваций.

Что нужно сделать для того, чтобы стимулировать сотрудничество частного сектора с научными кругами для разработки и внедрения инноваций?

– Коммерциализация технологий и стимулирование инноваций весьма важное и своевременное явление для отечественной науки. Процесс передачи научных разработок в промышленность уже имеет широкую поддержку в мире, однако в Казахстане такой механизм пока только налаживается. Для того, чтобы достичь создания высокотехнологичной инновации, необходимо соблюдать формулу инновации. Она выглядит следующим образом: инноватор, который может генерировать идеи + ученый, для создания научно-технологической инновации (может быть в одном лице) + экономист для того, чтобы коммерциализировать разработку, то есть выйти на рынок. Только при соблюдении этой формулы можно стимулировать создание инноваций в стране.

Помимо этого, для набора критической массы инноваций необходимо, чтобы инноваторы или учёные могли разрабатывать и воплощать свои идеи в готовый прототип. Для этого надо создавать лаборатории прототипирования, так называемые FabLab на базе вузов. Кроме того, желательно предусмотреть в программах вузов курс по инновациям, который будет включать в себя обучение техническому аудиту, маркетингу, защите интеллектуальной собственности, трансферту технологий, акселерации и так далее. Все эти предложения «QazInnovations» активно продвигает среди научного сообщества и в бизнес среде.

photo
Фото: phonoteka.org

В целом, «QazInnovations» – это национальный инновационный экосистемный фонд Казахстана, который занимается стимулированием инноваций в различных секторах экономики. Фонд работает с частным сектором и научными кругами на нескольких уровнях: финансирование инновационных проектов, которые имеют потенциал для коммерциализации и развития национальной экономики; консультации и экспертиза, которые помогают улучшить качество проектов и повысить их шансы на успех; содействие в коммерциализации с предоставлением доступа к инвесторам, рынкам и партнерам.

Какие цели ставит перед собой «QazInnovations» в стимулировании инноваций в стране, и как, по Вашему мнению, будет развиваться инновационная экосистема Казахстана в ближайшие годы?

– Миссия «QazInnovations» – аналитическое, методологическое и операционное сопровождение развития национальной инновационной экосистемы. К 2031 году мы хотим стать ключевым институтом развития – так называемым think tank, обеспечивающим независимую оценку национальной инновационной экосистемы в качестве Инновационной обсерватории.

Нацагентством будет обеспечиваться стимулирование инновационной деятельности в рамках инструментов, предусмотренных в Предпринимательском кодексе Республики Казахстан. При этом, процедуры и формат их предоставления будут пересмотрены с учётом повышения эффективности, целесообразности и приведения в соответствие с международной практикой, к примеру, развитие бизнес-инкубаторов, центров прототипирования, центров технологических компетенций и др.

photo
Фото: e-vid.ru

Одна из стратегических целей «QazInnovations» – повышение инновационного и технологического потенциала страны. В рамках данного направления поставлены такие задачи, как предоставление инновационных грантов; доведение доли инновационно-активных предприятий до 25% к 2030 году и доведение объема инновационной продукции до 2,5 трлн тенге к 2025 году. Ожидается, что в результате реализации цели достижение доли инновационной продукции составит 5% от ВВП к 2030 году. «QazInnovations» как единственный национальный институт в области инновационного развития страны прилагает все усилия чтобы эти параметры были достигнуты.

Спасибо за интервью!


Бизнес   Экономика   Технологии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие