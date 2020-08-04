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Научный проект по развитию АПК запустили в Казахстане

Автор:  
Гульзат Сахова
4 Августа 2020, 01:43
Научный проект по развитию АПК запустили в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Казахский национальный аграрный университет запустил научный проект, проводимый совместно с Университетом штата Мичиган, Гуманитарным университетом Монголии и Монгольской академией наук. Тема проекта связана с исследованием взаимозависимой динамики продуктов питания, энергии и воды в Казахстане и Монголии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект является уникальным тем, что финансируется NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) и был выбран среди 22 научных заявок по направлению исследования земельного покрова и изменения по землепользованию.

«Не секрет, что Казахстан и Монголия являются странами с историческим опытом кочевого животноводства. Обе страны являются крупнейшими странами мира, не имеющими выхода к морю, занимающимися кочевым скотоводством и животноводством, которые являются их основной продовольственной экономикой. В течение многих десятилетий страны развивались в сфере кочевого животноводства и жизнь пастухов также была задействована в развитии, но в какую сторону - это и было интересно изучить.»- рассказала руководитель центра устойчивого земледелия, Агротехнологического хаба КазНАУ Майра Кусаинова.

Цели и задачи проекта подразумевают три направления. Количественно оценить взаимозависимые изменения производства продуктов питания, суммарного испарения и радиационного баланса в Казахстане и Монголии в течение 1981-2020 гг. Оценить прямые последствия изменения землепользования, суммарного испарения и альбедо при дистанционном зондировании с разрешением 30 м масштабирования, а также выявить косвенное влияние инфраструктуры (например, дорожных сетей, транспорта, технологий), демографии фермеров, политики и климата в трех выбранных областях в каждой стране.

Изучить прямое влияние методов управления на землепользование, а также результаты динамики продуктов питания, энергии и воды через манипуляторные полевые эксперименты на ландшафтах с преобладанием сельскохозяйственных культур и лугов.

В административном отношении Казахстан разделен на 14 областей и 177 районов, а Монголия - на 22 аймака и 329 сумов. Регионы и аймаки называются провинциями, а районы и сумами - округами. Численность скота в Монголии достигло 40 миллионов в 2016 году, что на 15,7% больше, чем в 2006 году, в результате чего более 60% пастбищных угодий подвергаются чрезмерному выпасу. Аналогичным образом 60% засушливых районов в Казахстане деградировали из-за чрезмерного выпаса скота.

Как отметила Майра Кусаинова, эти исследования предназначены для устранения сложных причин и последствий взаимосвязи продуктов питания, энергии и воды в двух крупнейших странах, не имеющих выхода к морю.

«Мы стремимся создать концептуальную основу и новые знания о взаимодействиях между людьми и природой в рамках локальной земельной системы, а также посредством изучения экзогенных процессов, управляющих двумя потенциально контрастирующими системами через призму принципов продуктов питания, энергии и воды. Данные модели будут направлены на диагностику социально-экономической и экологической устойчивости связи продуктов питания, энергии и воды в Казахстане и Монголии. Мы ожидаем, что наша высокая производительность будет продолжаться в рамках этого проекта.»,- добавила спикер.

Кроме того, в рамках проекта будут установлены две вышки с сенсорами, которые будут дистанционно изучать вегетационное покрытие местности, почвенные данные и климатические показатели. А также дополнительно разместят три метеорологические станции, которые пополнят базу по климатическим данным исследуемой территории.


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