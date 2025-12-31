Научно-технический совет Агентства по атомной энергии начал работу в Казахстане

Как сообщили в Агентстве по атомной энергии, НТС создан в соответствии с утвержденным Положением и призван обеспечить профессиональную экспертную поддержку деятельности Агентства. Основными задачами совета являются выработка рекомендаций по приоритетным направлениям научно-технического развития атомной отрасли, рассмотрение научных и технологических программ, а также участие в формировании научной повестки.

— В ходе первого заседания были рассмотрены подходы к формированию долгосрочной научно-технической программы развития атомной науки, вопросы экспертного сопровождения научных проектов и механизмы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая проекты, реализуемые за счет средств недропользователей в размере одного процента от затрат на добычу урана. Отдельный акцент был сделан на необходимости рационального использования средств и их направленности на прикладные задачи, имеющие практическое значение для отрасли и экономики, — рассказали в ведомстве.

В состав Научно-технического совета вошли ведущие ученые и эксперты, представители государственных органов, национальных компаний, институтов развития и профильных организаций и университетов. Более половины членов Совета обладают учеными степенями, что обеспечивает высокий уровень научной обоснованности и профессиональной экспертизы при рассмотрении ключевых вопросов развития атомной отрасли, отмечают в Агентстве.

Организацию и координацию работы Научно-технического совета осуществляет департамент науки и инноваций Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Ранее Казахстан представил МАГАТЭ проект Дорожной карты сотрудничества в атомной сфере.