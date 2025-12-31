РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:30, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Научно-технический совет Агентства по атомной энергии начал работу в Казахстане

    В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергиисостоялось первое заседание Научно-технического совета (НТС), который начал работу как постоянно действующий экспертный орган в сфере развития атомной науки и технологий, передает агентство Kazinform.

    Научно-технический совет Агентства по атомной энергии начал работу в Казахстане
    Фото: Агентство Республики Казахстан по атомной энергии

    Как сообщили в Агентстве по атомной энергии, НТС создан в соответствии с утвержденным Положением и призван обеспечить профессиональную экспертную поддержку деятельности Агентства. Основными задачами совета являются выработка рекомендаций по приоритетным направлениям научно-технического развития атомной отрасли, рассмотрение научных и технологических программ, а также участие в формировании научной повестки.

    — В ходе первого заседания были рассмотрены подходы к формированию долгосрочной научно-технической программы развития атомной науки, вопросы экспертного сопровождения научных проектов и механизмы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая проекты, реализуемые за счет средств недропользователей в размере одного процента от затрат на добычу урана. Отдельный акцент был сделан на необходимости рационального использования средств и их направленности на прикладные задачи, имеющие практическое значение для отрасли и экономики, — рассказали в ведомстве.

    В состав Научно-технического совета вошли ведущие ученые и эксперты, представители государственных органов, национальных компаний, институтов развития и профильных организаций и университетов. Более половины членов Совета обладают учеными степенями, что обеспечивает высокий уровень научной обоснованности и профессиональной экспертизы при рассмотрении ключевых вопросов развития атомной отрасли, отмечают в Агентстве.

    Организацию и координацию работы Научно-технического совета осуществляет департамент науки и инноваций Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

    Ранее Казахстан представил МАГАТЭ проект Дорожной карты сотрудничества в атомной сфере.

    Теги:
    Наука Технологии Атомная энергетика
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают