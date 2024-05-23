Научный центр сейсмологии отремонтируют в Алматы

В Алматы отремонтируют и оснастят оборудованием Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Министерства чрезвычайных ситуаций. Аким города Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда Бостандыкского района посетил здание центра и заслушал проблемные вопросы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: пресс-служба акима Алматы

Основным направлением деятельности центра является оценка сейсмической опасности территории всей страны и сейсмологический мониторинг. Директор научного центра Даулет Сарсенбаев отметил, что в здании центра 1986 года постройки ни разу не проводился капитальный ремонт, большая часть оборудования устарела, также стоит вопрос нехватки кадров.

Фото: пресс-служба акима Алматы

Аким мегаполиса подчеркнул, что в целях повышения сейсмической безопасности в городе будет усилено взаимодействие всех структур гражданской защиты с применением современных технологий предупреждения чрезвычайных ситуаций.

— Мы приняли решение отремонтировать здание за счет бюджета города. Также будет выделено порядка 2 млрд тенге на научные исследования, что позволит увеличить фонд оплаты труда, обмениваться опытом с зарубежными коллегами, привлекать новые кадры. Данный центр — очень важен не только для города, но и для всей страны, поэтому он должен соответствовать мировым стандартам, — сказал Ерболат Досаев.

Фото: пресс-служба акима Алматы

В настоящее время Республиканская сеть сейсмологических наблюдений (РССН) состоит из 70 сейсмических станций и пунктов наблюдений, расположенных в 12 областях Казахстана и городе Алматы.

Фото: пресс-служба акима Алматы

На станциях проводятся сейсмические, геофизические, гидрогеологические, наблюдения по 160 различным параметрам. В случае ощутимого землетрясения дежурные в оперативном режиме определяют его параметры: время в очаге, координаты эпицентра, класс землетрясения или его магнитуду.

Фото: пресс-служба акима Алматы

Ранее корреспонденты нашего агентства побывали в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований и пообщались со специалистами, ознакомились с приборами, которые фиксируют все толчки в радиусе 1000 километров, а также животными, которые могут чувствовать надвигающееся землетрясение.

Здание, в котором располагается Научный центр, было построено в 1986 году. Следует отметить, что центр был создан в результате реорганизации ТОО «Институт сейсмологии» МЧС РК и ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» МЧС РК путем их слияния.

В апреле этого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Национального совета по науке и технологиям, в ходе которого завяил, что Институт сейсмологии находится в плачевном положении. Тогда Глава государства поручил Правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом.