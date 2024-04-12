РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:05, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Глава государства поручил провести специальное сейсмологическое исследование Алматы

    Землетрясение в Алматы
    Фото: Еламан Турсыбеков/Kazinform

    Касым-Жомарт Токаев заявил, что акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    — Принято решение о восстановлении гидромелиоративно-строительного института в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением. В плачевном положении находится Институт сейсмологии. Я поручил Правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом.

    По моему поручению на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование. Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ. Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух. Профильным министерствам и акиматам следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее, — сказал Глава государства.

    Президент также напомнил, что госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение.

    — Это крайне важная задача. Решения должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься. Поэтому ученые, исследовательские центры страны должны обладать всем необходимым инструментарием для анализа и прогнозирования ситуации, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Астана Политика Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!