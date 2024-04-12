Глава государства поручил провести специальное сейсмологическое исследование Алматы

— Принято решение о восстановлении гидромелиоративно-строительного института в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением. В плачевном положении находится Институт сейсмологии. Я поручил Правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом.



По моему поручению на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование. Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ. Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух. Профильным министерствам и акиматам следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее, — сказал Глава государства.