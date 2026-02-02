РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:46, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Научным работникам планируют повысить зарплаты в Казахстане

    Министерство науки и высшего образования РК подготовило проект новых правил оплаты труда научных работников, предусматривающий повышение окладов и введение доплат за научные достижения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наука лаборатория
    Фото: Правительство РК

    Изменения предусмотрены в проекте поправок к правилам оплаты труда научных работников государственных научных организаций и вузов, выполняющих государственный заказ.

    Основанием для подготовки проекта стали предписания Высшей аудиторской палаты от 30 июля 2025 года.

    Согласно проекту, для научных работников пересмотрят коэффициенты для исчисления должностного оклада в зависимости от типа финансирования:

    — для грантового финансирования коэффициент увеличат с 2,0 до 2,5;
    — для программно-целевого — с 2,15 до 2,65.

    Таким образом, должностной оклад вырастет на 25%.

    Без учета надбавок за ученую степень, звание и дополнительных выплат заработная плата младшего научного сотрудника с нулевым стажем составит 432,2 тысяч тенге.

    В то же время у руководителя научного проекта по программно-целевому финансированию, главного научного сотрудника, профессора со стажем 25 лет и выше она достигнет 1 396,9 тысяч тенге.

    Кроме того, проектом вводят новый вид доплаты за достижения научного работника. Размер выплаты будет зависеть от суммы баллов по установленной шкале и составит от 47,5 тысяч до 522,5 тысяч тенге.

    Оценку достижений научного работника будут проводить по следующим параметрам:
    — статьи и монографии, опубликованные за последние пять лет, а также наличие охранных документов;
    — преподавание как минимум одной дисциплины либо нескольких дисциплин суммарным объемом не менее 3 кредитов по Европейской системе перевода и накопления баллов в организациях высшего и послевузовского образования за последние пять лет;
    — подготовка кадров, которым в Казахстане присвоена степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю за последние пять лет;
    — подтвержденные результаты научной и научно-технической деятельности по внедрению разработок в производство за последние пять лет.

    Публичное обсуждение проекта продлится до 16 февраля на портале «Открытые НПА». 

    Ранее на электронной бирже труда Enbek.kz опубликовали данные о самых высоких предлагаемых зарплатах и ожиданиях соискателей на рынке труда. 

    Теги:
    Наука Ученые Зарплата
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
