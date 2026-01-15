Научные проекты использовались как прикрытие для растраты госсредств в Акмолинской области

Прокуратурой проверена эффективность расходования грантовых средств, выделяемых государством в целях развития науки и поддержки отечественного производства. Установлены факты неэффективного использования грантов, дублирования проектов, порчи государственного имущества, а также полной нереализации заявленных инициатив.

К примеру, в деятельности одного из ТОО выявлено неэффективное использование грантовых средств на сумму 295 млн тенге. ТОО выделены денежные средства для постройки завода и выпуска продукции. При этом выделенные грантовые средства не использованы по целевому назначению. В настоящее время принимаются меры по возврату указанных средств в судебном порядке.

В другом случае, должностные лица одного из научных центров вывезли на свалку свыше 850 тонн семенного зерна, выведенного в рамках научных исследований, чем причинили государству ущерб на сумму свыше 100 млн тенге. По факту халатности зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 371 Уголовного кодекса РК.

Всего по результатам проверки установлено 13 научных проектов, которые не реализованы в соответствии с утвержденными планами, несмотря на выделенное государственное финансирование.

Ранее Президент Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев в программе «Уәде» на телеканале «Jibek Joly» отметил, что 70% выделяемых на науку денег остаются в Алматы и Астане.