    16:33, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Научные проекты использовались как прикрытие для растраты госсредств в Акмолинской области

    В Акмолинской области прокуратурой установлены факты неэффективного использования научных грантов, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

    Из теории в практику: как меняется казахстанская наука
    Коллаж: Kazinform; kartinki.pics

    Прокуратурой проверена эффективность расходования грантовых средств, выделяемых государством в целях развития науки и поддержки отечественного производства. Установлены факты неэффективного использования грантов, дублирования проектов, порчи государственного имущества, а также полной нереализации заявленных инициатив.

    К примеру, в деятельности одного из ТОО выявлено неэффективное использование грантовых средств на сумму 295 млн тенге. ТОО выделены денежные средства для постройки завода и выпуска продукции. При этом выделенные грантовые средства не использованы по целевому назначению. В настоящее время принимаются меры по возврату указанных средств в судебном порядке.

    В другом случае, должностные лица одного из научных центров вывезли на свалку свыше 850 тонн семенного зерна, выведенного в рамках научных исследований, чем причинили государству ущерб на сумму свыше 100 млн тенге. По факту халатности зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 371 Уголовного кодекса РК.

    Всего по результатам проверки установлено 13 научных проектов, которые не реализованы в соответствии с утвержденными планами, несмотря на выделенное государственное финансирование. 

    Ранее Президент Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев в программе «Уәде» на телеканале «Jibek Joly» отметил, что 70% выделяемых на науку денег остаются в Алматы и Астане.

    Теги:
    Наука Генпрокуратура Прокуратура
    Диана Калманбаева
    Автор
