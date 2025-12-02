Ахылбек Куришбаев: 70% выделяемых на науку денег остаются в Алматы и Астане

— У нас 61% ученых собрался в Алматы, 70% денег — в Алматы и Астане. Как в такой ситуации могут развиваться регионы, как может продвигаться наука? Когда Каныш Сатпаев руководил Академией, он в каждой области открыл филиалы научно-исследовательских институтов. Так он развивал науку в регионах. Мы об этом забыли. Раньше акимы не выделяли средства на науку. В новом Бюджетном кодексе эта обязанность закреплена. Также при акимах будут созданы советы по развитию науки. Благодаря этому мы сможем решить проблему концентрации денег лишь в двух городах. Настоящая прикладная наука должна развиваться в регионах. Все это будет налажено. Это я называю современной моделью, — сказал А. Куришбаев.

По его словам, в мировой науке большие открытия совершаются на основе междисциплинарных исследований.

— У нас тоже должны реализовываться крупные проекты. У нас все проекты мелкие. По-русски — мелкотемье. Для этого экспертизу научных проектов будут проводить академики. Есть целевые программные проекты. В 27% случаев на один проект поступает одна заявка. Это означает — на один институт один проект. Если нет конкуренции, откуда возьмется качество? Глядя на некоторые проекты, я начинаю думать, что наша политика поддержки науки становится социальной помощью.

Чтобы изменить это, технические задания на большие междисциплинарные исследования мы направляем в уполномоченное министерство. Сейчас мы создаем коллаборацию с Назарбаев университетом. В свое время государство выделяло хорошие деньги на его развитие. Теперь нужно использовать это для развития науки. Мы и с другими университетами, обладающими потенциалом, будем создавать консорциумы, — сказал президент Академии.