Научные агентства США получат больше денег вопреки предложениям Трампа
Несмотря на намерение администрации Трампа резко сократить финансирование, американский Сенат проголосовал за поддержку научных агентств США, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
За законопроект о бюджете ведомств, занимающихся наукой и охраной окружающей среды, проголосовали 82 сенатора, против — 15. Ранее документ был принят Палатой представителей 397 голосами против 28.
Если бы Конгресс удовлетворил запрос администрации Трампа, бюджет Национального научного фонда (NSF) сократился бы на 57%, финансирование отдела научных исследований Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) — примерно на 47%, а бюджет Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое курирует Национальную метеорологическую службу, снизился бы на 27%.
В результате законопроект предусматривает выделение финансов больше на 1,67 млрд долларов для NOAA и на 5,63 млрд для NASA, чем просила администрация Трампа.
Теперь его должен подписать глава Белого дома.
