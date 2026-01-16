Научные агентства США получат больше денег вопреки предложениям Трампа

За законопроект о бюджете ведомств, занимающихся наукой и охраной окружающей среды, проголосовали 82 сенатора, против — 15. Ранее документ был принят Палатой представителей 397 голосами против 28.

Если бы Конгресс удовлетворил запрос администрации Трампа, бюджет Национального научного фонда (NSF) сократился бы на 57%, финансирование отдела научных исследований Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) — примерно на 47%, а бюджет Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое курирует Национальную метеорологическую службу, снизился бы на 27%.

В результате законопроект предусматривает выделение финансов больше на 1,67 млрд долларов для NOAA и на 5,63 млрд для NASA, чем просила администрация Трампа.

Теперь его должен подписать глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Сенат США разрешил Трампу использовать военную силу против Венесуэлы.