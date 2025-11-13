Нацстандарт по повторному использованию сточных вод на ТЭС впервые утвердили в Казахстане

В условиях усиливающегося глобального дефицита пресной воды Казахстан делает важный шаг к устойчивому развитию энергетики.

Комитет технического регулирования и метрологии Республики Казахстан утвердил национальный стандарт СТ РК ISO 4789:2025 «Руководящие указания по очистке и повторному использованию сточных вод на тепловых электростанциях», идентичный международному стандарту ISO 4789:2023. Это первый подобный документ, введённый в стране, и он задаёт новые ориентиры для водопользования в энергетическом секторе.

Сегодня нехватка воды становится одной из самых острых глобальных проблем. Растущее население, урбанизация и промышленный рост приводят к колоссальному спросу на водные ресурсы. Исследования показывают, что тепловые электростанции потребляют около половины всего объёма промышленного водозабора в мире, а значит с ростом энергетического производства давление на водные ресурсы будет только усиливаться. Несмотря на быстрое развитие возобновляемой энергетики, в 2020 году 64% мировой электроэнергии всё ещё вырабатывалось из ископаемого топлива.

Тепловые электростанции остаются крупнейшими водопользователями и источниками сточных вод, содержащих широкий спектр химических и органических загрязнений. Их неочищенный сброс представляет серьёзную угрозу для экосистем и здоровья водных объектов. Повторное использование очищенных сточных вод на тепловых электростанциях — это не просто технологическое решение, а стратегия двойной выгоды: экономия воды и защита окружающей среды, отметили в ведомстве.

Многие страны уже движутся в этом направлении. В США, Китае, Японии и ряде государств под эгидой Международного энергетического агентства реализуются программы, стимулирующие переработку сточных вод и переход к системам с нулевым жидким сбросом (Zero Liquid Discharge). Внедрение казахстанского стандарта СТ РК ISO 4789:2025 отражает ту же глобальную тенденцию. Он направлен на повышение эффективности водопользования, внедрение передовых технологий очистки мембранных, биологических и химических и создание условий для повторного применения сточных вод в производственных циклах.

— Этот шаг не только поможет сократить водопотребление в энергетическом секторе, но и укрепит экологическую устойчивость отрасли, обеспечивая баланс между промышленным развитием и сохранением природных ресурсов. Казахстан тем самым присоединяется к числу стран, задающих новую норму экологической ответственности в энергетике XXI века, — заявили в Министерстве торговли и интеграции.

