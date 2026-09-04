Национальную академию шахмат создадут в Кыргызстане

В Кыргызстане развитие и популяризация шахмат на 2026–2030 годы определены одним из приоритетных направлений государственной социальной политики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

В скором будущем в стране появится Национальная академия шахмат. Соответствующий указ подписан президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Указом предусматривается:

поддержать инициативу объединения юридических лиц «Кыргызский Шахматный Союз» о создании учреждения «Национальная академия шахмат при Кыргызском Шахматном Союзе»;

установить меры государственной поддержки в виде поощрений спортсменам, показавшим высокие спортивные результаты, а также тренерам для участия в международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, приобретения инвентаря и решения других вопросов, связанных с профессиональным развитием, в соответствии с правилами, установленными объединением юридических лиц «Кыргызский Шахматный Союз».

Новая академия станет главным центром страны для подготовки гроссмейстеров международного класса и обучения одаренной молодежи.

Согласно ранее принятому указу, в Кыргызстане будет учрежден Фонд развития шахмат для содействия созданию материально-технической базы, развитию и популяризации шахмат. Средства в размере 100 млн сомов для него выделят из Фонда президента КР.

Ранее сообщалось, что легенда мирового бокса Эвандер Холифилд планирует открыть академию бокса в стране.

Кроме того, в Бишкеке планируют построить Международный футбольный центр.