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    Национальную академию шахмат создадут в Кыргызстане

    В Кыргызстане развитие и популяризация шахмат на 2026–2030 годы определены одним из приоритетных направлений государственной социальной политики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Национальную академию шахмат создадут в Кыргызстане
    Фото: magnific.com

    В скором будущем в стране появится Национальная академия шахмат. Соответствующий указ подписан президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

    Указом предусматривается:

    • поддержать инициативу объединения юридических лиц «Кыргызский Шахматный Союз» о создании учреждения «Национальная академия шахмат при Кыргызском Шахматном Союзе»;
    • установить меры государственной поддержки в виде поощрений спортсменам, показавшим высокие спортивные результаты, а также тренерам для участия в международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, приобретения инвентаря и решения других вопросов, связанных с профессиональным развитием, в соответствии с правилами, установленными объединением юридических лиц «Кыргызский Шахматный Союз».

    Новая академия станет главным центром страны для подготовки гроссмейстеров международного класса и обучения одаренной молодежи.

    Согласно ранее принятому указу, в Кыргызстане будет учрежден Фонд развития шахмат для содействия созданию материально-технической базы, развитию и популяризации шахмат. Средства в размере 100 млн сомов для него выделят из Фонда президента КР.

    Ранее сообщалось, что легенда мирового бокса Эвандер Холифилд планирует открыть академию бокса в стране.

    Кроме того, в Бишкеке планируют построить Международный футбольный центр.

    В мире Кыргызстан Шахматы
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор