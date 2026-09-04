Национальную академию шахмат создадут в Кыргызстане
В Кыргызстане развитие и популяризация шахмат на 2026–2030 годы определены одним из приоритетных направлений государственной социальной политики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
В скором будущем в стране появится Национальная академия шахмат. Соответствующий указ подписан президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Указом предусматривается:
- поддержать инициативу объединения юридических лиц «Кыргызский Шахматный Союз» о создании учреждения «Национальная академия шахмат при Кыргызском Шахматном Союзе»;
- установить меры государственной поддержки в виде поощрений спортсменам, показавшим высокие спортивные результаты, а также тренерам для участия в международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, приобретения инвентаря и решения других вопросов, связанных с профессиональным развитием, в соответствии с правилами, установленными объединением юридических лиц «Кыргызский Шахматный Союз».
Новая академия станет главным центром страны для подготовки гроссмейстеров международного класса и обучения одаренной молодежи.
Согласно ранее принятому указу, в Кыргызстане будет учрежден Фонд развития шахмат для содействия созданию материально-технической базы, развитию и популяризации шахмат. Средства в размере 100 млн сомов для него выделят из Фонда президента КР.
Ранее сообщалось, что легенда мирового бокса Эвандер Холифилд планирует открыть академию бокса в стране.
Кроме того, в Бишкеке планируют построить Международный футбольный центр.