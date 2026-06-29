Эвандер Холифилд планирует открыть академию бокса в Кыргызстане

По данным оргкомитета международного вечера профессионального бокса, известный американский боксер Эвандер Холифилд, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, выразил желание открыть собственную академию бокса в Кыргызстане.

Предполагается, что академия будет заниматься подготовкой молодых спортсменов, развитием тренерской школы и обменом опытом с ведущими специалистами мирового уровня. Детали проекта, возможное место размещения академии и точный формат сотрудничества планируется обсудить во время его визита в страну.

Кроме того, на Иссык-Куле пройдут съемки эпизодов для нового документального фильма, посвященного карьере Э.Холифилда.

Бывший абсолютный чемпион мира прилетит в Бишкек в качестве почетного гостя на крупный международный турнир по боксу, который состоится 3 июля в столице.

В вечере бокса примут участие представители из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Таиланда и Кубы. Зрителей ожидают восемь профессиональных поединков, включая два титульных боя.

Среди почетных гостей также ожидается присутствие бронзового призера Олимпийских игр, обладателя международных титулов WBA и WBO казахстанского боксера Каната Ислама, олимпийского чемпиона из Узбекистана Мухаммадкадыра Абдуллаева, олимпийского чемпиона, бывшего чемпиона мира по версии WBA Александра Поветкина.

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