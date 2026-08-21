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    Международный футбольный центр планируют открыть в Бишкеке

    В Иссык-Кульской области построят международный учебно-тренировочный комплекс, который станет базой для сборов и повышения квалификации местных спортсменов и тренеров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Международный футбольный центр планируют открыть в Бишкеке
    Фото: Нацагентство по инвестициям КР

    Национальное агентства по инвестициям КР провело заседание по реализации проекта Juventus Academy Kyrgyzstan.

    По его данным, в Бишкеке планируют построить центр футбола для детей и молодежи. Спортивно-образовательный комплекс будет включать футбольные поля, закрытый манеж и образовательную школу, рассчитанную на 250–400 учеников. Под него планируется выделить земельный участок площадью 3-5 гектаров.

    В рамках данной инициативы в Иссык-Кульской области построят международный учебно-тренировочный комплекс, который станет базой для сборов и повышения квалификации местных спортсменов и тренеров.

    На заседании рассматривались вопросы выбора земельного участка, определения механизма реализации проекта и дальнейшего взаимодействия с государственными органами.

    Напомним, в августе 2023 года в Джалал-Абаде состоялось торжественное открытие первой в странах СНГ и 29-й футбольной Академии испанского клуба «Барселона».

    Ранее сообщалось, что Кыргызстан подал заявку на проведение Кубка Азии по футболу в 2028 году.

    Мы также писали о том, легенда мирового бокса Эвандер Холифилд планирует открыть академию бокса в стране.

    Футбол В мире Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор