Кыргызстан подал заявку на проведение Кубка Азии по футболу

По данным пресс-службы КФС, в рамках заявочной кампании Кыргызстан посетила инспекционная комиссия АФК для оценки инфраструктуры и готовности страны.

В рамках заявки КФС представил комплексную концепцию, включающую стадионы, тренировочные площадки, гостиничную инфраструктуру и транспортную логистику, соответствующую международным стандартам.

В ходе визита представители АФК посетили и оценили ряд объектов: главный стадион имени Долона Омурзакова, спортивный комплекс «Алга», стадион «Достук Арена», строящийся стадион «Бишкек Арена», тренировочные поля клубов «Мурас Юнайтед», «Дордой» и СК «Илбирс», игровые площадки Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова, а также ряд отелей, где планируется размещение команд.

Окончательное решение о принимающей стране будет принято на основании результатов инспекции и предоставленных документов.

На проведение турнира также претендуют Иордания, Япония, Катар, ОАЭ и Узбекистан.

Напомним, в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года пройдут VI Всемирные игры кочевников.