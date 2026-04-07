    10:52, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Кыргызстан подал заявку на проведение Кубка Азии по футболу

    Кыргызский футбольный союз официально подал заявку в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) на проведение Кубка Азии среди олимпийских сборных команд U-23 в 2028 году, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: Кыргызский футбольный союз
    Фото: Кыргызский футбольный союз

    По данным пресс-службы КФС, в рамках заявочной кампании Кыргызстан посетила инспекционная комиссия АФК для оценки инфраструктуры и готовности страны.

    В рамках заявки КФС представил комплексную концепцию, включающую стадионы, тренировочные площадки, гостиничную инфраструктуру и транспортную логистику, соответствующую международным стандартам.

    В ходе визита представители АФК посетили и оценили ряд объектов: главный стадион имени Долона Омурзакова, спортивный комплекс «Алга», стадион «Достук Арена», строящийся стадион «Бишкек Арена», тренировочные поля клубов «Мурас Юнайтед», «Дордой» и СК «Илбирс», игровые площадки Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова, а также ряд отелей, где планируется размещение команд.

    Окончательное решение о принимающей стране будет принято на основании результатов инспекции и предоставленных документов.

    На проведение турнира также претендуют Иордания, Япония, Катар, ОАЭ и Узбекистан.

    Напомним, в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года пройдут VI Всемирные игры кочевников.

    Гульмира Абдрахманова
