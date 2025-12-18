РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:40, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Национальный оператор Wi-Fi появится в Казахстане: что это значит

    В Казахстане планируется создание национального оператора Wi-Fi, который обеспечит единый безопасный доступ к интернету в городах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    интернет
    Фото: pixabay

    Ранее в ходе заседания Правительства руководитель компании Freedom Telecom Operations Кайрат Ахметов, представляя стратегию компании до 2028 года, сообщил о планах по реализации проекта в сфере развития сети общественного Wi-Fi.

    В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития уточнили, что использование компанией формулировки «национальный оператор Wi-Fi» носит условный и описательный характер. Данное выражение отражает масштаб проекта и его общественную значимость, однако не означает наличие официального юридического статуса или предоставление компании каких-либо особых полномочий. Ведомство не рассматривает возможность установления подобного статуса для отдельных компаний.

    В то же время министерством последовательно реализуется работа по развитию сетей беспроводного доступа к интернету в общественных местах и на социальных объектах. В рамках этих инициатив компания Freedom Telecom при поддержке министерства реализует крупный проект по развертыванию сети Wi-Fi в городах страны.

    На первом этапе проект охватил 10 городов, где установлено порядка 400 точек доступа. К 2026 году их количество планируется увеличить до 10 тысяч, а к 2027 году — превысить 20 тысяч. Сеть будет развернута на социальных объектах, включая школы, медицинские учреждения, аэропорты, вокзалы и пограничные пункты.

    Проект реализуется в тесном взаимодействии с профильным министерством, что позволяет обеспечить безопасный и стабильный доступ граждан к интернету.

    — Следует отметить, что подобные проекты могут реализовываться и другими телекоммуникационными компаниями, имеющими соответствующие разрешения и технические возможности. В данном случае компания Freedom Telecom выступает одним из ключевых партнеров государства в развитии инфраструктуры беспроводного доступа, — добавили в Министерстве искусственного интеллекта. 

    Ранее мы также писали о том, что за последние три года в телекоммуникационную отрасль Казахстана инвестировали более одного триллиона тенге. К концу 2027 года в стране намерены обеспечить 100% охват населения интернетом.

