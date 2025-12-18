Национальный оператор Wi-Fi появится в Казахстане: что это значит

Ранее в ходе заседания Правительства руководитель компании Freedom Telecom Operations Кайрат Ахметов, представляя стратегию компании до 2028 года, сообщил о планах по реализации проекта в сфере развития сети общественного Wi-Fi.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития уточнили, что использование компанией формулировки «национальный оператор Wi-Fi» носит условный и описательный характер. Данное выражение отражает масштаб проекта и его общественную значимость, однако не означает наличие официального юридического статуса или предоставление компании каких-либо особых полномочий. Ведомство не рассматривает возможность установления подобного статуса для отдельных компаний.

В то же время министерством последовательно реализуется работа по развитию сетей беспроводного доступа к интернету в общественных местах и на социальных объектах. В рамках этих инициатив компания Freedom Telecom при поддержке министерства реализует крупный проект по развертыванию сети Wi-Fi в городах страны.

На первом этапе проект охватил 10 городов, где установлено порядка 400 точек доступа. К 2026 году их количество планируется увеличить до 10 тысяч, а к 2027 году — превысить 20 тысяч. Сеть будет развернута на социальных объектах, включая школы, медицинские учреждения, аэропорты, вокзалы и пограничные пункты.

Проект реализуется в тесном взаимодействии с профильным министерством, что позволяет обеспечить безопасный и стабильный доступ граждан к интернету.

— Следует отметить, что подобные проекты могут реализовываться и другими телекоммуникационными компаниями, имеющими соответствующие разрешения и технические возможности. В данном случае компания Freedom Telecom выступает одним из ключевых партнеров государства в развитии инфраструктуры беспроводного доступа, — добавили в Министерстве искусственного интеллекта.

