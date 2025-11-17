Национальный онкоцентр запускает производство радиофармпрепаратов в Казахстане

По словам руководителя Центра радиационных технологий ННОЦ Индиры Тлеулесовой, это позволит проводить полный цикл ПЭТ-диагностики и терапии на базе одного комплекса в Казахстане.



Для работы на передовом оборудовании, включая ПЭТ-КТ и ПЭТ-МРТ, в ННОЦ подготовлена собственная команда специалистов: медицинских физиков, радиохимиков, радиофармацевтов и инженеров. Это позволяет внедрять в стране самые современные протоколы лечения.



Таким образом, центр полностью покроет свои потребности, а также частично — потребности других регионов, которые смогут направлять своих пациентов в ННОЦ на ПЭТ-исследования со специфичными препаратами.



Кроме того, многие мировые медицинские центры уже начали тесное сотрудничество с ННОЦ для обмена опытом и научно-исследовательской деятельности.

— У нас планируется 13 радиофармпрепаратов производить в будущем для диагностических целей. То есть мы покроем полностью свои потребности, но и также частично потребности других регионов. Это было поручение Президента — создать такой центр в Астане, который бы включал все уникальные методики. Мы сможем помочь нашим пациентам, чтобы казахстанцам больше не пришлось уезжать за рубеж, потому что многие технологии, которые мы здесь внедряем поэтапно, есть за рубежом, ради них туда едут. Теперь мы собираемся все делать у себя, — отметила руководитель Центра радиационных технологий ННОЦ Индира Тлеулесова.

Ранее сообщалось, что в Астане на базе NU открыт первый в регионе научный виварий, соответствующий высоким международным стандартам.