Национальный научный центр инфекционных болезней открылся в Алматы

Стратегически важный объект создан по поручению Главы государства для укрепления системы биологической безопасности страны.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева и министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

Фото: акимат Алматы

Центр объединяет клиническую помощь, научные исследования, цифровые технологии и образовательные программы. Он рассчитан на оказание специализированной медицинской помощи взрослым, детям и беременным женщинам. В случае чрезвычайных ситуаций предусмотрено увеличение коечного фонда с 350 до 500 мест. В центре обеспечен полный цикл — от диагностики и лечения до проведения сложных лабораторных исследований, включая лекарственно-устойчивые формы туберкулеза.

Фото: акимат Алматы

— Для города открытие Центра означает расширение возможностей инфекционной службы и повышение доступности специализированной медицинской помощи, — отметил аким Алматы Дархан Сатыбалды на своей странице.

Фото: акимат Алматы

