Национальный курултай возвращается в Кызылорду спустя 100 лет

Историческая преемственность: от Улытау до Кызылорды

Курултай кочевников берет начало с эпохи гуннов и сформировался в период тюркских государств как общественно-политическая система. Модель управления, основанная на философии степи, собирала разные племена в одном пространстве и позволяла совместно обсуждать вопросы государства. Эта традиция показывает, что современный Национальный курултай имеет глубокие исторические корни.

Первый Курултай современного формата прошел в священном Улытау. Второе заседание состоялось в духовном центре тюркского мира — в Туркестане. Третье собрание прошло на берегах реки Жайык в Атырауской области. Четвертый курултай был проведен в Бурабае, где гармонично соединяются природа и история. А в этом году, 20 января, члены Национального курултая соберутся в регионе Сырдарьи в городе Кызылорда.

Доцент Кызылординского университета имени Коркыта, доктор исторических наук Дастан Сатбай отмечает, что проведение заседания в Кызылорде имеет стратегическое значение.

— С времен саков область Сырдарьи служила прибежищем для народов, населявших территорию современного Казахстана, и считалась стратегически крайне удобным регионом. Даже в период Казахского ханства и джунгарских нашествий регион Сырдарьи выполнял роль важного военно-политического плацдарма. Если обратиться к истории, то большинство курултаев Казахского ханства проходили в Туркестане и городе Сыганак. В этом смысле проведение очередного Национального курултая в Кызылорде является закономерным продолжением исторической преемственности, — отмечает ученый.

Историк также обращает внимание на особый статус Кызылорды в истории Казахстана. То, что город в определенный период был столицей страны, подчеркивает значимость нынешнего Курултая.

— Жизнь и деятельность деятелей движения Алаш, оставивших заметный след в истории страны, тесно связаны с Кызылординским регионом. В период, когда город был столицей государства с 1925 по 1929 год, развитие страны и национальной культуры вышло на новый уровень. 15 апреля 1925 года в городе Акмешит состоялся V съезд Советов Киргизской (Казахской) АССР, на котором было возвращено историческое название нашего народа — «казах». Кроме того, была принята резолюция о переименовании города Акмешит в Кызылорду. Копия этого исторического документа, принятого на Пятом Всеказахском съезде, сегодня хранится в музее, — рассказывает Дастан Сатбай.

Историк подробно остановился на вкладе деятелей Алаш в развитие Кызылорды.

— Интеллигенция Алаш, прибыв в Акмешит, внесла неоценимый вклад в развитие страны за период менее пяти лет. В Кызылорде было построено здание правительства Казахской АССР, выпущены первые газеты и журналы, открыт первый театр. Одним словом, деятели Алаш с честью выполнили возложенные на них исторические задачи. В тот период главной целью таких личностей, как Серали Лапин и Смагул Садуакасов, было сделать столицу государства, расположенную в плотно заселенной казахской территории. Проведение Национального курултая именно в этом исторически значимом регионе вызывает радость и одобрение, — подчеркивает историк.

Какие вопросы рассмотрят на Национальном курултае

Депутат Мажилиса Парламента и член Национального курултая Самат Нуртаза оценивает проведение очередного заседания в Кызылорде, как событие с символическим значением. По его словам, исторический город сегодня обновился и приобрел современный облик. В такой динамичной среде будут широко обсуждаться всесторонние идеи и актуальные инициативы, связанные с развитием государства.

— Это не просто собрание, на котором люди озвучивают определенные вопросы и расходятся. Национальный курултай постепенно превращается в площадку, где открыто поднимаются актуальные проблемы общества и происходит содержательный обмен мнениями. На этот раз лидеры мнений и члены Курултая смогут смело поднимать острые вопросы, волнующие страну, и вырабатывать общие подходы к их решению. В прошлом году исполнилось 100 лет с присвоения ей статуса первой столицы Казахстана. Поэтому существует большая уверенность, что именно в этом историческом регионе будут приняты важные решения, — отметил член курултая.

По мнению депутата, на предстоящем заседании основное внимание может быть сосредоточено на политической и Парламентской реформе. Он считает, что на этой платформе будут широко представлены новые правила, обеспечивающие функционирование государства в соответствии с требованиями XXI века.

— Президент, по всей вероятности, обсудит на трибуне ключевые вопросы политических реформ. В то же время социальные проблемы также не останутся без внимания. Члены курултая — это квалифицированные специалисты из разных сфер. Поэтому, естественно, что будут обсуждаться вопросы в области образования, проблемы в армии, а также проблемы, связанные с дефицитом воды, — добавил Самат Нуртаза.

Стоит отметить, что по инициативе Национального курултая был принят ряд важных законодательных инициатив. Среди них — законы, направленные на укрепление прав женщин и обеспечение безопасности детей, запрет на торговлю вейпами, а также законы, касающиеся государственных наград и ономастики. Кроме того, были приняты документы, направленные на борьбу с вандализмом и ограничение игорного бизнеса, а также внесены поправки, усиливающие уголовную ответственность за организацию производства и сбыта наркотиков.