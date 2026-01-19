Национальный курултай — площадка для обсуждения общественных реформ — депутат Мажилиса

— Я считаю, что каждый из членов является представителем своей сферы в Курултае. То есть, когда, допустим, условно говоря, шахтеры хотят проблему поднять, освещение ситуации шахтерской, они ищут в Курултае своего шахтера, который имеет возможность донести чаяния и просьбы, требования простых шахтеров до Главы государства, — рассказал Нуртаза.

Напомним, в 2022 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев инициировал проведение Национального курултая как платформы для открытого диалога и выработки совместных решений по ключевым вопросам развития страны.

Общественный деятель Шерзод Пулатов подчеркнул, что предыдущие заседания курултая уже дали практические результаты, особенно в сфере образования, воспитания и социальной политики.

— Касательно вопросов, которые касались, например, воспитания детей, которые требуют индивидуального, инклюзивного подхода, людей с ограниченными возможностями, приняты определенные законодательные акты. Более девяти законов, именно те, которые были подняты на площадках курултая, — отметил Нуртаза.

По его словам, параллельно проводится системная идеологическая работа в образовательных учреждениях.

Исторически курултай играл важную роль в принятии судьбоносных решений. На первом заседании Национального курултая в 2022 году Глава государства напомнил, что в разные периоды именно на курултаях принимались ключевые политические решения, включая создание партии «Алаш».

За четыре года Национальный курултай проходил в Улытау, Туркестане, Атырау и Бурабае. По его итогам были реализованы масштабные социальные реформы.

В этот раз заседание впервые пройдет в зимний период. Как отметил Самат Нуртаза, это связано с необходимостью ускорения реформ.

— Это, наверное, первый Курултай, который будет не весной. Многие реформы требуют ускорения. Главное сейчас, наверное, на повестке дня — это парламентская реформа. Считаю, что мы сейчас переживаем такой исторический момент, — отметил спикер.

В июне 2025 года в рамках реализации инициатив предыдущего курултая был принят ряд законов, обсуждавшихся на его площадке. Среди них — план по борьбе с наркобизнесом, дорожная карта развития волонтерства, а также поправки по обеспечению прав женщин и безопасности детей.

Пятый Национальный курултай в Кызылорде, как ожидается, станет важным этапом в дальнейшем развитии общественного диалога и продвижении значимых для общества инициатив.

Первый день двухдневного форума проходит в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсуждают широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.