Национальный конкурс в сфере ИИ запустили в Казахстане

Финальный этап конкурса пройдет на площадке международного центра искусственного интеллекта alem.ai в Астане.

Прием заявок открыт до 22 февраля 2026 года по ссылке.

аlem.ai battle объединяет школьников, студентов, стартапы и исследователей со всего Казахстана, создавая условия для последовательного развития AI-проектов — от прототипов до зрелых технологических решений.

Конкурс проводится по четырем основным категориям:

AI Young Talents — школьники в возрасте от 12 до 18 лет с AI-проектами на уровне действующего MVP;

AI Driving Power — студенты колледжей и высших учебных заведений с AI-проектами на уровне действующего MVP;

AI Future Builders — команды с AI-продуктом и прототипом/MVP, имеющие подтвержденный трекшн, включая платные пилотные проекты и продажи;

AI Innovators — команды с проектами на основе научных исследований и разработок с AI-составляющей.

Призовой фонд конкурса составляет 25 млн тенге. По итогам отбора в финал выйдут 20 лучших команд. На заключительном этапе экспертное жюри определит четырех победителей — по одному в каждой конкурсной категории.

alem.ai battle продолжает системную работу по развитию AI-талантов и перспективных проектов в стране. В 2025 году в рамках международного форума Digital Bridge был проведен национальный конкурс AI SANA: Generative Nation, который продемонстрировал высокий уровень подготовки участников и зрелость отечественных AI-проектов.

— В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева мы последовательно развиваем и обучаем цифровых специалистов. Мы видим, что в стране сформировалась критическая масса AI-талантов. Это уже не просто потенциал, а действующая сила. Мы видим переход от школьных идей к работающим прототипам, от студенческих инициатив к цифровой трансформации отраслей, от научных исследований к высокотехнологичным проектам. alem.ai battle становится логичным продолжением этой работы и частью нашей миссии по формированию полного пути развития таланта — от первых шагов в AI до сильных стартапов и сообщества будущих лидеров в сфере искусственного интеллекта, — подчеркнул заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Конкурс проводится Astana Hub при поддержке МИИЦР РК и реализуется в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, являясь частью долгосрочной стратегии alem.ai по развитию человеческого капитала.

Напомним, что в Казахстане вступил в силу новый Закон «Об искусственном интеллекте». Закон закрепляет основные принципы использования искусственного интеллекта, включая справедливость и равенство, прозрачность и объяснимость алгоритмов, ответственность и подконтрольность, защиту данных и конфиденциальности, а также безопасность и надежность ИИ-систем.