Проект национального доклада «Молодежь Казахстана – 2025» представили в Астане

На заседании был представлен проект ежегодного национального доклада «Молодежь Казахстана – 2025», подготовленный научно-исследовательским центром «Молодежь».

В национальном докладе систематизирован комплекс ключевых молодежных трендов как за текущий год, так и в динамике по годам. Данные, отраженные в документе, являются основой для выстраивания акцентов, выработки решений в сфере молодежной политики и государственной политики в целом.

В докладе «Молодежь Казахстана – 2025» отражены как актуальные вопросы молодежной политики, так и позитивная динамика по различным направлениям. Так, уровень удовлетворенности школьным образованием достигает 86%. За последние пять лет фиксируется рост численности студентов учреждений техпрофобразования – в 1,5 раза, численности докторантов – в 1,6 раза.

В стране формируется устойчивый позитивный тренд роста гражданской активности молодежи, в первую очередь, волонтерства. Более 41% молодых граждан рассматривают его как предпочтительный формат включенности в жизнь общества.

В целом, по данным социологического исследования, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК, молодежь является самой оптимистично настроенной социальной группой. 85,5% молодых людей поддерживают проводимые в стране реформы и считают, что Казахстан развивается в правильном направлении.

В ходе заседания Государственный советник подвел итоги деятельности Совета за 2025 год.

Ерлан Карин особо отметил проекты, реализованные в рамках инициатив Главы государства «Заң мен тәртіп» и «Еңбек адамы».

Членами Совета были даны важные и весомые рекомендации к Комплексному плану по противодействию наркомании и наркобизнесу на 2026-2028 годы.

Также членами Совета был инициирован и реализуется ряд проектов, направленных на повышение престижа рабочих профессий среди молодежи и увеличение трудовой занятости.

В свою очередь члены Совета поделились своим видением дальнейших направлений работы в сфере молодежной политики.

По итогам заседания Государственный советник выразил уверенность, что Совет и в дальнейшем будет генерировать новую повестку, актуализировать важнейшие направления работы в сфере молодежной политики.