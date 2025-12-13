РУ
    20:18, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Проект национального доклада «Молодежь Казахстана – 2025» представили в Астане

    Под председательством Государственного советника Ерлана Карина в Астане состоялось заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Ерлан Карин провел заседание Совета по молодежной политике
    Фото: Акорда

    На заседании был представлен проект ежегодного национального доклада «Молодежь Казахстана – 2025», подготовленный научно-исследовательским центром «Молодежь».

    В национальном докладе систематизирован комплекс ключевых молодежных трендов как за текущий год, так и в динамике по годам. Данные, отраженные в документе, являются основой для выстраивания акцентов, выработки решений в сфере молодежной политики и государственной политики в целом.

    В докладе «Молодежь Казахстана – 2025» отражены как актуальные вопросы молодежной политики, так и позитивная динамика по различным направлениям. Так, уровень удовлетворенности школьным образованием достигает 86%. За последние пять лет фиксируется рост численности студентов учреждений техпрофобразования – в 1,5 раза, численности докторантов – в 1,6 раза.

    В стране формируется устойчивый позитивный тренд роста гражданской активности молодежи, в первую очередь, волонтерства. Более 41% молодых граждан рассматривают его как предпочтительный формат включенности в жизнь общества.

    В целом, по данным социологического исследования, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК, молодежь является самой оптимистично настроенной социальной группой. 85,5% молодых людей поддерживают проводимые в стране реформы и считают, что Казахстан развивается в правильном направлении.

    В ходе заседания Государственный советник подвел итоги деятельности Совета за 2025 год.

    Ерлан Карин особо отметил проекты, реализованные в рамках инициатив Главы государства «Заң мен тәртіп» и «Еңбек адамы».

    Членами Совета были даны важные и весомые рекомендации к Комплексному плану по противодействию наркомании и наркобизнесу на 2026-2028 годы.

    Также членами Совета был инициирован и реализуется ряд проектов, направленных на повышение престижа рабочих профессий среди молодежи и увеличение трудовой занятости.

    В свою очередь члены Совета поделились своим видением дальнейших направлений работы в сфере молодежной политики.

    По итогам заседания Государственный советник выразил уверенность, что Совет и в дальнейшем будет генерировать новую повестку, актуализировать важнейшие направления работы в сфере молодежной политики.

