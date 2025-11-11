Свыше 80% казахстанцев уверены, что страна развивается в правильном направлении

Социально-демографический срез показывает, что наибольший уровень социального оптимизма традиционно демонстрирует молодёжь. 85,5% опрошенных в возрасте 18–29 лет выразили поддержку проводимым в стране реформам.

Сельчане настроены более оптимистично в оценке политического курса страны – 84,3% сельчан считают, что страна развивается в правильном направлении. Среди горожан эта цифра составляет 79,1%.

При этом уровень социального оптимизма не зависит от пола – показатели поддержки среди мужчин и женщин существенно не различаются. 80,5% мужчин и 81,7% женщин положительно оценивают направление развития страны.

Важным индикатором удовлетворенности граждан политическим курсом является оценка уровня стабильности страны как базового условия социально-экономического развития и личного благополучия. Этому был посвящен отдельный блок социологического опроса.

Оценка общего уровня стабильности в стране среди казахстанцев также носит позитивный характер. 74,6% опрошенных граждан отметили, что в Казахстане сохраняется стабильность. Причем среди молодежи этот показатель составляет 80,6%. В гендерном разрезе 76,1% мужчин и 73,5% женщин воспринимают ситуацию как стабильную.

Среди жителей села доля положительных ответов составляет 76,7%, тогда как среди городских жителей – 73,3%, что свидетельствует о сохранении благоприятного общественного фона как в городах, так и в сельской местности.

Соцопрос проводился с 3 октября по 5 ноября 2025 года среди 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и трех городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

Ранее сообщалось, что уровень доверия Президенту Казахстана остается стабильно высоким и составляет 86%.