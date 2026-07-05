Национальный день домбры отметили в Пекине

В Пекине на набережной реки Лянмахэ состоялась культурная акция «Dombyra Party», организованная Культурным центром Казахстана в честь Национального дня домбры, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Под открытым небом прозвучали произведения Курмангазы, Абая, А. Желдибая, а также народные кюи. В мероприятии приняли участие казахстанские и китайские юные домбристы, студенты, представители казахской диаспоры, местные жители и любители национального искусства.

Одним из запоминающихся моментов стало выступление китайских детей под руководством преподавателя домбры Лю Хуэй. Юные музыканты исполнили казахские кюи и показали, что интерес к домбре и музыкальному наследию Казахстана растет за пределами страны.

Акция «Dombyra Party» направлена на популяризацию казахской культуры в Китае и укрепление культурно-гуманитарных связей между двумя странами. Культурный центр Казахстана в Пекине планирует сделать ее ежегодной традицией.

Напомним, что более двух тысяч мероприятий пройдут в Казахстане ко Дню домбры.