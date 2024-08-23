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    16:28, 23 Август 2024 | GMT +6

    Нацгвардия РК оказывает поддержку в организации лечения солдата Ербаяна Мухтара в России и Турции

    нацгвардия, Кайрат Умбетов
    Фото: instagram

    Заместитель Главнокомандующего Нацгвардии РК генерал Кайрат Умбетов прокомментировал инцидент с солдатом - срочником Ербаяном Мухтаром, который уже больше шести месяцев находится в «коме». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

    Как отмечается в его обращении, 4 декабря 2023 года рядовой срочной службы Ербаян Мухтар, проходящий службу в воинской части регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии, получил тяжёлую травму головы.

    — По факту, как ранее докладывали, возбуждено уголовное дело, которое расследуется Военно-следственным департаментом Министерства внутренних дел. Надзор за ходом расследования осуществляется главной военной прокуратурой.

    Военно-медицинское управление Главного командования Нацгвардии оказывает рядовому Мухтару всестороннюю поддержку, в том числе по выплате компенсаций и организации дальнейшего лечения в ведущих клиниках России и Турции. Мы поддерживаем связь с семьей пострадавшего, оказывая необходимую поддержку и помощь. Просим вас доверять информации из официальных и достоверных источников, — подчеркнул Кайрат Умбетов.

    Напомним, 22-летний солдат воинской части 5571 в Алматы Ербаян Мухтар уже больше шести месяцев находится в «коме» в результате черепно-мозговой травмы. В воинской части Нацгвардии, где служил молодой человек, его родным сообщили, что он упал в туалете и ударился головой о плитку. Но они не верят в эту версию и требуют справедливого расследования.

    Теги:
    Здравоохранение Военные Закон и право Нацгвардия Происшествия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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