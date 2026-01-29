Нацфонд Казахстана планирует инвестировать в проекты в странах ЦА и Кавказа

По ее словам, общий объем инвестиций в рамках новой программы составит порядка 1 млрд долларов США и будет распределен по нескольким классам активов:

до 500 млн долларов — в частный капитал;

200-250 млн долларов — в инфраструктуру;

до 200 млн долларов — в частный долг.

В дальнейшем также рассматривается возможность инвестирования от 50 до 100 млн долларов в венчурный капитал и начинающие компании.

— Мы предполагаем, что инвестиции будут направлены на технологический сектор, преимущественно на цифровизацию и развитие ИИ, логистику и транспорт, здравоохранение, образование, сельское хозяйство и цифровую инфраструктуру. Выбор будет в сторону высокотехнологичных секторов, добыча и нефтяной сектор не будут входить в состав программы. Мы считаем, что выбор секторов должен ориентироваться на экспортный потенциал и привлечение новых технологий и на диверсификацию, — отметила Алия Молдабекова.

Основная часть инвестиций, до 70% будет направлена на проекты в республике, оставшиеся средства планируется инвестировать в том числе и в страны Центральной Азии и Кавказа.

Замглавы Нацбанка подчеркнула, что привлечение международных управляющих является ключевым для этой программы, что позволит проводить объективную независимую экспертизу коммерческого потенциала и рисков инвестпроектов.

— В целях создания основы для сотрудничества и взаимопонимания во время визита главы государства в Вашингтон в ноябре прошлого года были заключены три соглашения. Они не обязывающие, а больше как меморандумы о сотрудничестве с тремя управляющими — Cerberus, Brookfield и Ashmore. Все они являются достаточно крупными и известными. И вот основная наша идея в том, что привлечение международных управляющих повысит интерес к программе других международных инвесторов. Вот такой предполагаемый план, — добавила она.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана подчеркнул важность нового подхода к использованию средств Национального фонда.