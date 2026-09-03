Нацбанк зафиксировал рост деловой активности в Казахстане

В августе 2026 года деловая активность в Казахстане улучшилась: соответствующий индекс впервые за последнее время перешел в положительную зону и составил 50,6, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Наиболее заметное улучшение зафиксировано в строительстве. Индекс деловой активности в этой отрасли вырос с 51,8 в июле до 54,8 в августе.

В производстве показатель сохранился на уровне 52,1, а в сфере услуг увеличился с 50,4 до 50,9.

Значение индекса выше 50 означает рост деловой активности, ниже 50 — ее снижение.

В торговле и горнодобывающей промышленности ситуация также улучшилась, однако показатели пока остаются ниже отметки 50. В торговле индекс вырос с 46,8 до 48,8, в горнодобывающей промышленности — с 47,1 до 48,6.

Индекс бизнес-климата в августе составил 10,7. По данным Нацбанка, предприниматели несколько хуже оценили текущие условия ведения бизнеса, при этом их ожидания относительно будущих условий практически не изменились.

Наиболее высокая деловая активность в августе, таким образом, наблюдалась в строительстве, производстве и сфере услуг.

Ранее сообщалось о том, что кредитование бизнеса выросло почти на 30%.