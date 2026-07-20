Нацбанк выпустил в продажу коллекционную монету «35 лет СНГ»

Стартует продажа коллекционных монет «35 лет СНГ», передает агентство Kazinform со ссылкой на Нацбанк РК.

Монета из серии «Выдающиеся события и люди» изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии цветной печати.

Масса — 31,1 грамма, диаметр — 38,61 мм, качество изготовления — proof, номинал — 1000 теңге, тираж — 1000 штук.

Продажи начинаются 20 июля 2026 года, купить монету можно в интернет-магазине Нацбанка.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «BURABAY» из серии «Природные жемчужины Казахстана», «SYǴANAQ» из серии монет «Древние города Казахстана» и «35 лет СНГ» из серии монет «Выдающиеся события и люди».