Нацбанк РК выпустил коллекционные монеты с Бурабаем, Сыганаком и к 35-летию СНГ

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «BURABAY» из серии «Природные жемчужины Казахстана», «SYǴANAQ» из серии монет «Древние города Казахстана» и «35 лет СНГ» из серии монет «Выдающиеся события и люди», передает Kazinform со ссылкой пресс-службу Нацбанка.

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК https://kazcoins.nationalbank.kz с 20 июля 2026 года.

О коллекционной монете «BURABAY»

Бурабай — один из самых живописных природных уголков Казахстана, расположенный среди сосновых лесов, озер и гранитных скал. Этот край известен уникальными природными ландшафтами, чистым воздухом и такими знаковыми объектами, как скалы Оқжетпес и Жұмбақтас. Благодаря сочетанию богатой природы, многочисленных легенд и культурного значения Бурабай по праву считается одной из главных природных достопримечательностей страны и популярным местом отдыха.

Монета «BURABAY» изготовлена из серебра 925 пробы, с применением технологии цветной печати и интерференционного радужного покрытия, массой 31,1 грамма, размером 45×30 мм, качеством изготовления «proof», номиналом 1 000 тенге, тиражом изготовления 2 000 (две тысячи) штук.

Фото: Нацбанк

О коллекционной монете «SYǴANAQ»

Сыганак — один из крупнейших средневековых городов Великой степи, расположенный на территории современного Казахстана. В XIII–XV веках он являлся важным торговым, ремесленным и культурным центром на маршрутах Великого шелкового пути. Сегодня городище Сыганак является одним из важных археологических памятников Казахстана и свидетельством развития средневековой городской культуры Великой степи.

Монета «SYǴANAQ» изготовлена из серебра 925 пробы с золочением, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством изготовления «proof», номиналом 1 000 тенге, тиражом изготовления 1 000 (одна тысяча) штук.

Фото: Нацбанк

О коллекционной монете «35 лет СНГ»

8 декабря 2026 года Содружеству Независимых Государств (СНГ) исполняется 35 лет. СНГ — региональная международная организация, созданная в 1991 году для развития сотрудничества между рядом государств бывшего СССР. В рамках СНГ страны взаимодействуют в экономической, гуманитарной, культурной, правовой и других сферах, а также координируют отдельные вопросы межгосударственного значения. Деятельность организации основывается на принципах суверенного равенства и уважения независимости государств.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, с применением технологии цветной печати, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления «proof», номиналом 1 000 тенге, тиражом изготовления 1 000 (одна тысяча) штук.

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк начал продажи коллекционных монет к 30-летию Парламента Казахстана.