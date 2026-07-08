Нацбанк начал продажи коллекционных монет к 30-летию Парламента Казахстана

Монеты выпущены в рамках серии «Выдающиеся события и люди». Продажи через интернет-магазин Национального банка начнутся с 10 июля 2026 года.

Коллекционная монета изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии золочения. Ее масса составляет 24 грамма, диаметр — 37 мм. Монета выполнена в качестве proof, имеет номинал 1000 тенге, а тираж составляет 1000 экземпляров.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Подробная информация о выпуске представлена в пресс-релизе Национального банка.

В мае Kazinform сообщал о выпуске коллекционных монет, посвященных Ермеку Серкебаеву.



