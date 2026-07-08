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    Нацбанк начал продажи коллекционных монет к 30-летию Парламента Казахстана

    Национальный банк Казахстана объявил о начале продаж коллекционных серебряных монет «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПАРЛАМЕНТІНЕ 30 ЖЫЛ», посвященных 30-летию Парламента Республики Казахстан, передает Kazinform.

    Нацбанк начал продажи коллекционных монет к 30-летию Парламента Казахстана
    Фото: Нацбанк РК

    Монеты выпущены в рамках серии «Выдающиеся события и люди». Продажи через интернет-магазин Национального банка начнутся с 10 июля 2026 года.

    Коллекционная монета изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии золочения. Ее масса составляет 24 грамма, диаметр — 37 мм. Монета выполнена в качестве proof, имеет номинал 1000 тенге, а тираж составляет 1000 экземпляров.

    Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

    Подробная информация о выпуске представлена в пресс-релизе Национального банка.

    В мае Kazinform сообщал о выпуске коллекционных монет, посвященных Ермеку Серкебаеву.

    Нацбанк Казахстана Монетный двор Казахстана Тенге Парламент
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор