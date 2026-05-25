Коллекционные монеты, посвященные Ермеку Серкебаеву, выпустят в Казахстане

В обращение выпускаются коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL из серии «Выдающиеся события и люди» и AINALAIYN из серии «От сердца к сердцу», передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин Нацбанка Казахстана с 28 мая 2026 года.

О коллекционной монете E. SERKEBAEV. 100 JYL

Ермек Бекмухамедович Серкебаев (1926-2013) — выдающийся советский и казахский оперный певец (лирический баритон), педагог и актёр. Народный артист СССР (1959) и Герой Социалистического Труда (1986). Был солистом Казахского театра оперы и балета им. Абая с 1947 года. Получил широкое признание на советской оперной сцене благодаря исполнению партии Фигаро в опере «Севильский цирюльник» и партии Абая в одноименной национальной опере. В дизайне монеты использовано портретное изображение Е. Серкебаева.

Монета изготовлена из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 7 000 (семь тысяч) штук.

О коллекционных монетах AINALAIYN

На монете представлена композиция, напоминающая собой лоскутный ковер. По окружности повторяется слово «AINALAIYN», имитируя движение по кругу — от края к центру. В центре композиции, на фоне стилизованного орнаментального изображения, олицетворяющего солнце, расположен элемент «Сердце». Композиция призвана отобразить глубокий смысл и значение казахского слова «Айналайын», означающего тепло, любовь и заботу.

Монеты изготовлены:

из серебра 925 пробы с применением технологий цветной печати и интерференционного радужного покрытия, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления «proof», номиналом 1 000 тенге, тиражом 3 000 (три тысячи) штук;

Фото: Нацбанк Казахстана

из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 (десять тысяч) штук.

Фото: Нацбанк Казахстана

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционную монету «ALTYN ORDA» номиналом 2000 тенге из серии «Выдающиеся события и люди».