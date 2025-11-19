Нацбанк сохранит курс на стабильность валютной политики — Тимур Сулейменов

— Политика Национального Банка в области валютной политики останется неизменной: валютный курс на внутреннем рынке будет формироваться в условиях свободного курсообразования под воздействием фундаментальных факторов, соотношения спроса и предложения валюты, — сказал он на заседании Правительства.

Вместе с тем, по его словам, Национальный Банк готов жестко и оперативно реагировать и осуществлять валютные интервенции для предотвращения дестабилизирующих, спекулятивных колебаний национальной валюты и недопущения рисков финансовой стабильности.

— При этом мы будем сохранять постоянную координацию с Правительством по валютным операциям субъектов квазигосударственного сектора в целях снижения их влияния на валютный рынок, — добавил Тимур Сулейменов.

