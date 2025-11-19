РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:30, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нацбанк сохранит курс на стабильность валютной политики — Тимур Сулейменов

    Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов заявил, что политика Национального банка в области валютной политики останется неизменной, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тимур Сулейменов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Политика Национального Банка в области валютной политики останется неизменной: валютный курс на внутреннем рынке будет формироваться в условиях свободного курсообразования под воздействием фундаментальных факторов, соотношения спроса и предложения валюты, — сказал он на заседании Правительства.

    Вместе с тем, по его словам, Национальный Банк готов жестко и оперативно реагировать и осуществлять валютные интервенции для предотвращения дестабилизирующих, спекулятивных колебаний национальной валюты и недопущения рисков финансовой стабильности.

    — При этом мы будем сохранять постоянную координацию с Правительством по валютным операциям субъектов квазигосударственного сектора в целях снижения их влияния на валютный рынок, — добавил Тимур Сулейменов.

    Ранее председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, как будут формироваться ставки по ипотеке. 

    Теги:
    Тимур Сулейменов Нацбанк Казахстана Правительство РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
