Нацбанк рассказал о сбережениях казахстанцев, ценах и эффекте LRT для экономики

Национальный банк Казахстана в новом Докладе о денежно-кредитной политике представил несколько отдельных исследований о сбережениях населения, влиянии курса теңге на цены, стоимости жилья возле LRT, передает Kazinform.

Одним из заметных трендов стал рост интереса казахстанцев к сбережениям в теңге. Число тенговых вкладов увеличилось во всех основных группах. Особенно заметно выросло количество средних и крупных депозитов — в 6,3 раза. Доля срочных и сберегательных вкладов также значительно увеличилась. В Нацбанке считают, что это говорит об укреплении доверия населения к национальной валюте.

Еще одно исследование показало, что внутренние цены в Казахстане стали менее чувствительными к колебаниям курса теңге. Быстрее всего изменения курса по-прежнему отражаются на импортных товарах, тогда как на отечественную продукцию влияние передается постепенно. Кроме того, часть роста затрат торговля принимает на себя за счет снижения маржи, что смягчает влияние курса на конечные цены для покупателей.

Отдельно Нацбанк изучил, как LRT может влиять на стоимость квартир в Астане. Наиболее заметный рост цен отмечен на участке «Аэропорт» — «Мәңгілік ел». В отдельных зонах квартиры подорожали на 8–10,5% сильнее, чем в районах, расположенных дальше от станций. При этом в Нацбанке отмечают, что прямой зависимости между расстоянием до станции и ростом цен пока не выявлено.

Ранее сообщалось о том, что казахстанцы продолжают хранить в иностранной валюте 5,9 трлн теңге из 30 трлн теңге, которые значатся на депозитных счетах. Такие данные следуют из отчетов Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Напомним, Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,25%.



