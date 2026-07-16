Нацбанк представил прогнозы экспертов по нефти, инфляции и курсу тенге

Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.

Цены на нефть и рост экономики

Сценарные условия по цене на нефть незначительно скорректировались на всем прогнозном горизонте. В 2026 году цена на нефть марки Brent ожидается в среднем на уровне 84,6 долл. США за баррель, в 2027 и 2028 годах — на уровне 75 и 71,8 долл. США за баррель соответственно.

Прогнозы по росту экономики Казахстана не претерпели значительных изменений. Прогноз роста ВВП на 2026 год составил 4,8%, на 2027 год — 4,6%, на 2028 год — 4,3%.⠀

Инфляция и базовая ставка

Прогноз аналитиков по инфляции на 2026 год сохранился на уровне 10%, на 2027 год — улучшен с 8% до 7,8%, на 2028 год — сохранен на уровне 6,8%.

Ожидания экспертов по базовой ставке не изменились на всем прогнозном горизонте. Прогноз на конец 2026 года составляет 16%, на 2027 год — 12,8%, на 2028 год — 10,6%.⠀

В опросе приняли участие 16 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

В финрегуляторе напомнили, что макроэкономический опрос не содержит прогнозов Национального банка. Он представляет собой обзор независимых мнений, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках.

Ранее глава Нацбанка Казахстана высказался о дальнейших решениях по базовой ставке.