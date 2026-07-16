Нацбанк представил прогнозы экспертов по нефти, инфляции и курсу тенге
Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, передает агентство Kazinform.
Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.
Цены на нефть и рост экономики
Сценарные условия по цене на нефть незначительно скорректировались на всем прогнозном горизонте. В 2026 году цена на нефть марки Brent ожидается в среднем на уровне 84,6 долл. США за баррель, в 2027 и 2028 годах — на уровне 75 и 71,8 долл. США за баррель соответственно.
Прогнозы по росту экономики Казахстана не претерпели значительных изменений. Прогноз роста ВВП на 2026 год составил 4,8%, на 2027 год — 4,6%, на 2028 год — 4,3%.⠀
Инфляция и базовая ставка
Прогноз аналитиков по инфляции на 2026 год сохранился на уровне 10%, на 2027 год — улучшен с 8% до 7,8%, на 2028 год — сохранен на уровне 6,8%.
Ожидания экспертов по базовой ставке не изменились на всем прогнозном горизонте. Прогноз на конец 2026 года составляет 16%, на 2027 год — 12,8%, на 2028 год — 10,6%.⠀
В опросе приняли участие 16 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.
В финрегуляторе напомнили, что макроэкономический опрос не содержит прогнозов Национального банка. Он представляет собой обзор независимых мнений, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках.
Ранее глава Нацбанка Казахстана высказался о дальнейших решениях по базовой ставке.