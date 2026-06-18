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    Глава Нацбанка Казахстана высказался о дальнейших решениях по базовой ставке

    Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал замедление инфляции в Казахстане, и рассказал, как это повлияет на дальнейшую денежно-кредитную политику регулятора, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тимур Сулейменов
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    О денежно-кредитной политике регулятора главу Нацбанка спросили журналисты в кулуарах Сената.

    — Позитив по борьбе с инфляцией у нас накопился. То есть была инфляция около 30 процентов — на пике, сейчас она уже ближе к 10 процентам. Ясно, что мы аккуратно к этому подходим. Не надо говорить и бить себя в грудь, что мы победили инфляцию и все, уже можно на этом успокоиться, — сообщил он.

    При этом Нацбанк уже видит условия для смягчения денежно-кредитной политики, поэтому при предыдущем решении понизил базовую ставку с 18% до 17%. Единовременное снижение на один процент Сулейменов назвал большим шагом.

    — Если будут складываться правильные условия, мы, естественно, продолжим эту политику. Но нужно быть аккуратным, потому что и в мире, и внутри у нас много еще разных достаточно волатильных факторов и неопределенности, — подчеркнул глава регулятора.

    Напомним, Нацбанк 5 июня снизил базовую ставку с 18% до 17%. Решение принято в ответ на замедление инфляции. Вместе с этим этом регулятор заявил о намерении и дальше поддерживать умеренную жесткость денежно-кредитных условий.

    Тимур Сулейменов Нацбанк Казахстана Тенге Финансовый рынок РК Экономика Базовая ставка
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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