Глава Нацбанка Казахстана высказался о дальнейших решениях по базовой ставке

О денежно-кредитной политике регулятора главу Нацбанка спросили журналисты в кулуарах Сената.

— Позитив по борьбе с инфляцией у нас накопился. То есть была инфляция около 30 процентов — на пике, сейчас она уже ближе к 10 процентам. Ясно, что мы аккуратно к этому подходим. Не надо говорить и бить себя в грудь, что мы победили инфляцию и все, уже можно на этом успокоиться, — сообщил он.

При этом Нацбанк уже видит условия для смягчения денежно-кредитной политики, поэтому при предыдущем решении понизил базовую ставку с 18% до 17%. Единовременное снижение на один процент Сулейменов назвал большим шагом.

— Если будут складываться правильные условия, мы, естественно, продолжим эту политику. Но нужно быть аккуратным, потому что и в мире, и внутри у нас много еще разных достаточно волатильных факторов и неопределенности, — подчеркнул глава регулятора.

Напомним, Нацбанк 5 июня снизил базовую ставку с 18% до 17%. Решение принято в ответ на замедление инфляции. Вместе с этим этом регулятор заявил о намерении и дальше поддерживать умеренную жесткость денежно-кредитных условий.