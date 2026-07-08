Нацбанк не стал ужесточать требования по кредитам: что изменится для ипотеки и потребзаймов

Правительство, Нацбанк и финансовый регулятор обсудили приоритеты макроэкономической политики и развития кредитного рынка, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Рост экономики, развитие кредитного рынка, поддержка бизнеса и стимулирование реального сектора экономики стали ключевыми темами совместного обсуждения представителей Правительства, Национального Банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и экспертного сообщества.

Ключевым ориентиром для работы экономического блока остается поставленная Главой государства задача — обеспечение устойчивого экономического роста и повышение благосостояния граждан. Исходя из этой цели, участники встречи рассмотрели текущую макроэкономическую ситуацию, предварительные итоги экономической активности Казахстана за первое полугодие 2026 года, а также обсудили дальнейшие приоритеты макроэкономической политики.

Экспертная встреча состоялась на площадке Института экономических исследований при Министерстве национальной экономики. В обсуждении приняли участие заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Даурен Салимбаев, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов, заместитель председателя Института экономических исследований Дастан Акебаев и эксперты Института.

Базой для обсуждения стал аналитический доклад Института экономических исследований, посвященный динамике внутреннего спроса, развитию кредитования и отраслевой активности.

По итогам января-мая 2026 года реальный рост ВВП Казахстана составил 3,7%. Ненефтяной сектор экономики вырос на 5%, строительство — на 13,4%, обрабатывающая промышленность — на 9%. Основной вклад в рост обработки обеспечили машиностроение, химическая промышленность, производство готовых металлических изделий и продуктов питания. Годовая инфляция по итогам 6 месяцев замедлилась до 10,3%. Также в аналитическом докладе были представлены данные по динамике розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, различным индикаторам деловой активности, кредитному каналу потребительского спроса и динамике проблемных кредитов.

В ходе обсуждения Серик Жумангарин подробно остановился на текущих тенденциях кредитного рынка.

— Сегодня мы наблюдаем разнонаправленные процессы в различных секторах экономики. Темпы потребительского кредитования начали замедляться еще в 2024 году, последовательно снижается и динамика беззалоговых займов. Как следствие, автомобильный рынок, бытовая техника, электроника, сфера услуг и ремонтного строительства переходят к объективной стабилизации после периода ускоренного роста. Важно понимать, что эта тенденция обусловлена не только макропруденциальной политикой, реализуемой с 2025 года, но и естественным насыщением рынка. Потребительское кредитование не создает принципиально нового спроса, а лишь переносит его во времени. При этом сегодня особенно важно придерживаться дифференцированного подхода: ограничивая перегретые потребительские сегменты, одновременно создавать условия для развития отраслей, формирующих долгосрочный экономический рост. Жилищное строительство, качественная ипотека и автомобильная промышленность остаются важными точками роста, обеспечивая развитие смежных производств и сервисов. Главная задача Правительства — повышение производительности труда и рост реальных доходов граждан в ключевых секторах экономики, — подчеркнул Серик Жумангарин.

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов представил позицию монетарного регулятора, подчеркнув, что, по оценке Национального банка, текущая динамика внутреннего спроса не указывает на системное охлаждение экономики. Розничная торговля с начала года умеренно ускоряется, а замедление потребительского кредитования является целевым результатом принятых мер по снижению закредитованности населения и инфляционного давления. В этих условиях дополнительное стимулирование спроса не требуется, поскольку при текущих ограничениях предложения оно может иметь преимущественно инфляционный эффект.

— Реализованный совместно с АРРФР комплекс мер позволил остановить сверхнормативный рост беззалоговых кредитов, который выступал одним из драйверов инфляции. При этом мы действуем максимально взвешенно. На данный момент на основе анализа результата уже принятых мер мы приняли совместное решение отказаться от ужесточения требований по КДН и КДД, а также не снижать ГЭСВ по ипотеке. Кроме того, совокупный спрос в экономике сейчас поддерживается за счет позитивного тренда в инвестициях, где более 70% вложений уже приходятся на частный сектор, — подчеркнул Тимур Сулейменов.

Анализ качества кредитных портфелей и мер защиты финансовой системы продолжил заместитель председателя АРРФР Даурен Салимбаев.

— Рост общего объема остатков NPL 90+ является накопительным показателем прошлых периодов и не отражает качество вновь выдаваемых займов. Мы ориентируемся на дефолт-рейт, который по беззалоговым кредитам физлиц находится на контролируемом уровне в 1,5%. В корпоративном секторе и МСБ также не фиксируется системного ухудшения портфелей. В то же время Агентство проводит активную политику макропруденциального стимулирования бизнеса: коэффициент риск-взвешивания для кредитов МСБ снижен до 50% (против 100% стандартных и до 350% потребительских), что освобождает капитал банков для финансирования реального сектора, — заявил заместитель председателя Агентства.

Участники встречи сошлись во мнении, что общая макроэкономическая картина Казахстана остается положительной, а фиксируемое охлаждение потребления является закономерным процессом нормализации после нескольких лет сверхвысоких (30%+) темпов кредитования.

Особое внимание на встрече уделено трансформации торговли и перетоку спроса в e-commerce (объем электронной розницы в РК увеличился до 3,77 трлн тенге к 2025 году). На фоне того, как крупные цифровые платформы и маркетплейсы постепенно превращаются в финансовые экосистемы и приобретают признаки банков, участники заявили о необходимости оперативного реагирования.

Разработанные совместно Нацбанком и АРРФР законодательные поправки по регулированию рынка BNPL (рассрочки) внедряют жесткие требования к защите прав потребителей. Если в процессе покупки задействована третья финансирующая сторона, на нее будут налагаться соответствующие обязательства, даже если она не является банком.

Участники подчеркнули: регулирование маркетплейсов — это вопрос защиты прав потребителей, недопущения монопольного установления скрытых комиссий и контроля над распределением рисков. Единые правила игры выработают Министерство торговли и интеграции, АРРФР, АЗРК и НПП «Атамекен».

В рамках обсуждения экономической политики Тимур Сулейменов акцентировал внимание на том, что малый и средний бизнес обеспечивает около 40% занятости в стране, и любые колебания на рынке напрямую сказываются на реальных доходах этой категории граждан.

Участники совещания подчеркнули важность переориентации финансовой активности банков с потребительского сектора на кредитование реальной экономики и МСБ. В этой связи была отмечена роль государственных институтов развития в стимулировании деловой активности МСБ, включая программы финансирования стратегических проектов по линии холдинга «Байтерек» и АО «Фонд развития предпринимательства „Даму“. Участники отметили, что программы поддержки бизнеса должны быть точечными, прозрачными и направленными прежде всего на расширение производственного потенциала экономики. Национальный Банк подчеркнул, что квазифискальное финансирование может иметь дезинфляционный эффект только в том случае, если оно приводит к росту предложения, производительности и локализации. В противном случае такие программы усиливают совокупный спрос и создают дополнительное инфляционное давление.

Отдельно отмечена необходимость совместной работы с банковским сообществом, недопустимость прямой конкуренции/выдавливания банков с рыночной сферы.

Говоря о фискальной политике, стороны согласились, что необходимо уходить от практики предоставления бессрочных налоговых льгот. Государственные преференции должны выделяться инвесторам только в обмен на встречные обязательства: прозрачную отчетность и реальную локализацию производства. Было подчеркнуто, что поддержка должна оказываться эффективным рыночным проектам, тогда как создание искусственных экономических моделей, существующих исключительно за счет неэффективных госсубсидий, недопустимо.

По итогам встречи стороны договорились продолжить точечную настройку макроэкономических, пруденциальных и квазифискальных механизмов на основе мониторинга и анализа актуальных данных. При этом участники отметили, что меры экономической политики должны быть направлены не на искусственное стимулирование спроса, а на снижение инфляции, рост производительности, расширение предложения и повышение качества экономического роста.

По итогам встречи участники договорились провести отдельную встречу с холдингом «Байтерек» и банками второго уровня по актуальным вопросам финансирования проектов в разрезе отраслей экономики.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Казахстане продолжена реализация мер по развитию кредитного рынка и снижению долговой нагрузки населения.